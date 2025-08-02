美關稅壁壘 台如何突圍

美國白宮於對等關稅談判期限屆滿前，公布調整過後的稅率清單，台灣稅率為廿％；賴清德總統表示，這是「暫時性關稅」，並強調「未來我們會持續談判」，也顯示台灣因未能完整納入談判，遭到與日、韓不同的稅率待遇。此舉不僅攸關台美貿易公平，更將深刻影響台灣在全球供應鏈中的定位與產業發展前景。

美國將未與其簽署自由貿易協定或未列入附錄名單的國家，納入固定廿％關稅框架，意在促使對方儘速展開協商；對日、韓僅徵十五％，乃因兩國早已簽署《美日貿易協定》與《美韓貿易協定》，享有優惠稅率。從制度設計角度看，廿％關稅並非單針對台灣，而是基於「未完成協定」的一般性措施。儘管制度上分為未達優惠或已達優惠兩種稅率，但實質差異則反映在各方間談判力道與地緣政治互動。台灣因未具備足夠籌碼或談判優勢，暫時未享受十五%優惠，遭受相對不利待遇。

以台美貿易與投資結構來看，電子及電機產品佔台灣對美出口總額近五成，尤其以半導體、主機板與周邊零組件最為集中。二○二三年，台灣對美出口總額達一千五百億美元，其中半導體及ＩＣ設計占比約卅％。台美雙向投資熱絡，台積電更投入先進製程產線；同時美國企業增購台灣ＩＣ設計、新創公司，顯示兩地高科技產業具有高度互補。

然而，關稅將直接拉高台灣製品在美國市場的含稅價格。依以往毛利率推估，電子零組件廠平均利潤將縮水三％至五％。高附加價值產品雖能部分轉嫁成本，低階組件與標準化商品更易遭受激烈價格競爭壓力。長期而言，供應鏈重組趨勢加劇，台商需付出更高的運籌與協調成本。至於是否加快赴美建廠或策略聯盟？儘管可取得免稅或投資減免優惠，但台灣本地工廠產能利用率或受影響。

目前廿％的關稅仍有轉圜空間，我方應儘速推動美台雙邊貿易協商，由政府主導，結合學界、企業共同提出談判藍圖，爭取儘速納入附錄名單，將廿％稅率降至十五％或更低。可考慮以數位經濟、環境保護與智慧製造等領域作為突破口，提升談判籌碼。

台灣產業結構的調整與升級刻不容緩，另一方面也需強化供應鏈韌性，鼓勵台商在東南亞、歐洲設立備援生產基地，降低單一地區斷鏈風險；深化與日、韓及東協國家的產業合作，形成多邊供應體系；加強與歐盟、美國在綠色轉型、智慧製造等領域的合作，打造跨國價值鏈。

廿％關稅雖屬美國標準化安排，但因台灣目前高度依賴美國市場，短期帶來成本上升、訂單流失與供應鏈重組壓力。唯有加快高附加價值技術研發、推動智慧製造升級、拓展多元市場，以及積極展開雙邊及區域經貿談判，才能將外部衝擊轉化為產業轉型的大好機遇；在全球貿易秩序再洗牌的趨勢下，唯有以系統性思維與靈活布局，才能在未來競爭中穩固其關鍵節點角色，開闢嶄新前景。