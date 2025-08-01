改設計抗風災 電桿無須地下化

颱風丹娜絲除在恆春半島牡丹降下近七百公釐暴雨外，登陸北緣雲林口湖也吹起十七級強風，釀成創紀錄吹斷雲嘉南地區高達二四四五枝台電電桿折斷或拔起、新塭三座高壓電塔也被吹斷致百萬戶停電。丹娜絲颱風災後廿餘天仍有部分未修復，又遭逢七二八豪雨西南氣流雷雨胞接連肆虐，更讓原已受困風災與澇災的廣大蒼生欲哭無淚。

風災吹斷龐大電力桿柱又連續多日降下暴雨，因受限於第一線從業工程人員數量不足，難在短期內修復，致災區怨聲四起不斷。遂有部分民眾要求政府，比照屏鵝公路桿柱地下化，以避免再次受風災影響。但桿柱地下化需要複雜的技術與成本考量，並非所有地區均適合。況且，雲嘉南這次大面積淹水，沿海城鎮其海拔均屬較低之地區，甚至嘉義縣朴子市台積電ＡＰ７封裝廠淹水，也因其園內海拔九米與園外大區域淹水湧入所致；而淹水嚴重之台南市七股區西寮里青鯤鯓其國小海拔僅一米。故桿柱若下地，未來淹水之搶通要修復埋在地下與水中之電力電信等維生管道，其難度與安全性遠超出現在架空方式。

反觀台灣高鐵橋梁比率達百分之七十三，約一五七公里位在彰化到新左營之間，所設立電力桿柱約每六十米一支，全線兩向共一一五○○枝以上，但在這次丹娜絲颱風肆虐下，沒有電力桿被吹斷。究其因，高鐵所用電桿設計是為確保桿柱結構強度與耐用性和防鏽蝕，以符合高鐵高速對電桿之安全要求；反觀台電桿柱，絕大數為預力水泥桿柱，其水泥強度和抗壓強度與高鐵桿柱截然不同，兩者抗壓強度相差約有廿倍之距，抗拉強度更有兩百倍之遙，故在抗彎矩強度與防傾倒上就有天壤之別。

丹娜絲造成的風災導致各地區停電與搶修困難，要預防此情況，應增進基礎建設之韌性強度，乃至建設養護維修的簡潔便利、使用對地球自然環境較友善可回收的綠建材之鍍鋅鋼質感桿柱，均可比目前台電公司四百餘萬枝預力水泥桿柱的優點多，並有高鐵之抗災實例示範。

政府與其耗巨資辦理沿海低窪地區之桿柱下地工程，不如改以熱浸鍍鋅外膜塗抗腐蝕油漆等鋼柱取代現有水泥桿柱；只需再做好必要防漏電與桿柱入地基礎工程，就可減少使用高汙染、難回收再利用且強度較低之預力水泥桿。面對地球暖化與極端氣候，這就是海島台灣抗風災、抗震、少養護維修又可回收綠工程之最佳解套工法。