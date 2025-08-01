淹水會退去 民心難挽回

近來南台灣飽受颱風豪雨肆虐，多地淹水，許多人的家當都泡在水裡，災損較過去更為嚴重，民眾生活苦不堪言，賴總統不能苦民所苦，還說出「不能所有事都需要國軍」等風涼話。風災水患淹的不只是家園，更是民眾對政府的信心，讓人再度質疑政府不僅事前的預防措施做得不到位，事後的復原工作做得更差。

隨著氣候變遷加劇，災害將更加頻繁、更加嚴重，加以防汛防颱是人命關天的大事，因此實施有效的備災和風險降低措施，是追求永續發展的必要組成部分。給錢固然重要，但更重要的是如何把錢用到刀口上。

所謂的刀口指的是構建完善的「韌性防汛防颱防災體系，亦即在面對災害時，能夠快速反應、有效應對，並能迅速從災害中恢復的體系，透過預防、應對和復原，降低災害對生命財產的威脅和減少社會動盪，具體做法包括：強化輸電線、備用發電機、交通、供水和水處理等基礎設施建設；更新老舊排水管、增加排水能力；對於河流堤防，加大加固力度、定期進行巡查和維護、及時發現並處理隱患，防止潰堤風險；因地制宜建設海綿城市，綜合採取「滲、滯、蓄、淨、用、排」等措施，有效控制雨水徑流。

鑑於大眾防災意識的提升對韌性體系的重要性，可透過社區演練、媒體宣傳和學校教育等多種方式，向民眾普及防災減災知識和技能。從預警、防範、應對到恢復各環節，都能做到精準、高效、有序，才能建構真正具韌性防汛防颱防災體系！

傳統農業是最容易受到極端天氣影響的產業，近年天然災害造成農作物的損失愈來愈嚴重，已經影響到農民生計和糧食安全。為適應氣候變遷，除了培育推廣耐旱、抗澇等抗逆新品種外，更需要優化種植結構，在乾旱地區重點推廣耐旱作物；在低窪易澇區推廣耐澇作物，並推動智慧農業，提前預警極端天氣來降低糧食減產風險。鑑於農業保險可為農民撐起「保護傘」，政府應鼓勵農民踴躍投保。

農民急需的是可以保護田園的「農業韌性建設政策」，包括農村基礎設施升級、落實智慧農業與氣候應變方案、地方治理與中央整合、農業損失補償機制透明化、增加科研人力及經費，積極推動農業保險制度等等，不是災後補助的一紙申請；政府雖推動「智慧韌性永續安心」─農業政策行動策略，卻經不起天災的考驗，農損並未減少，政府應虛心面對。

另，由於氣溫不斷升高和大量降雨，增強了登革熱、瘧疾、腦炎等疾病的暴發和蔓延風險；尤其極端天氣、熱浪、洪水和土石流不僅直接威脅生命，也阻斷了災區的交通運輸和衛生醫療服務，影響人們的健康與福祉，有必要增加醫院緊急醫療處置量能，補強醫院應對緊急災難和極端氣候的韌性。

極端氣候已成常態，一場大雨讓政客虛偽的嘴臉盡露。淹水總有退去的時候，但民眾失去對政府的信賴，恐難以重建！