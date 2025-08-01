美給南韓面子 台能守糧食主權？

與其說美中關稅之戰，不如說霸權之戰。川普上台以來，掛在嘴邊的話題就是關稅，先恐嚇某一國家，如果不來協議，美國就對該國課以高關稅，影響其他國家的經濟。

八月一日新關稅政策上路之前，美韓達成協議，南韓跟日本和歐盟同樣百分之十五，據美方說，南韓進口美國米和牛肉；然而，韓方則說這是不可能的事，看來已藉由未對美開放稻米和牛肉市場，維護了南韓的「糧食主權」。川普邀請李在明兩周內訪問華府，舉行首次「川李會」。川普似乎不願輸給中國國家主席習近平。

原本，李在明正在等待川普的邀請，不然中共早先已邀李在明赴北京參加「九三戰勝節閱兵典禮」，李在明很可能「先去大陸」，或許會造成美韓間的尷尬。因此川普向南韓施以「小惠」，旋即又賺得南韓三千五百億美元的投資。

在川普眼中，李在明是「親中、親朝、反美」。近日，共同民主黨和農民團體在駐韓美國大使館前示威抗議，除了反對南韓進口美國大米和牛肉外，其他標語幾乎是反美口號，例如駐韓美軍完全撤離等。奇怪的是，南韓警方「未予阻止」，李在明則「旁觀不語」，讓川普仍然對南韓新政府不放心。

說實話，李在明任職城南市長與京畿道知事期間，就已投資北韓八百萬美元在案，一心要學習前總統金大中、盧武鉉及文在寅早日登陸平壤，尤其，李在明任命的新內閣閣員如國情院長李鍾錫、統一部長鄭東泳等人，屢屢向北韓「提出善意」，欲促成「李金會」。

川普這次主動找來李在明。美國可能除了要南韓當面承諾李在明不是「左傾」，還要強調美日韓及美韓關係的重要性等；川普允諾兩周內舉行「川李會」，讓李在明鬆了一口氣─至少，在李在明先一步赴美後，九月三日李也可以訪問大陸了。

近日，南韓新任外交部長趙顯以兩天一夜行程匆匆訪問日本。其目的主要是表演給美國看，李在明上台「日韓關係沒有任何變化」，以免川普對李在明「想入非非」。在七月卅一日關稅談判的最後一日，川普給了李在明莫大面子。

從南韓的例子來看台灣，「親美」的賴政府在「大罷免大失敗」後，手中還有什麼籌碼？美國看得一清二楚。換言之，台美關稅協商，川普給賴清德的壓力，勢必只會比給李在明的更大。例如美國可能要求台灣全面開放美國牛肉等農產品的進口，此時的賴政府既已選擇要「硬幹」八二三，還有可能與南韓一般硬氣抗美、捍衛台灣的「糧食主權」嗎？

外有毫無底氣的關稅談判、內有堅持硬幹到底的罷免。賴總統難道不該給全體人民一個交代？

賴政府為達政治目的不顧民生經濟，恐讓台灣社會持續混亂。台灣人民應要賴清德付出政治代價，甚至，參與此次大罷免的有關官員也應一起接受民意制裁。