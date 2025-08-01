台美洽簽FTA 原來是一場騙局

還記得兩年前，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，活靈活現地宣揚有關「台美廿一世紀貿易倡議」的種種好處。他將台美洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ）妙喻為小兩口的婚事；先是求婚成功，「台美廿一世紀貿易倡議」意謂著兩家人同意提親、安排訂婚、談妥聘金和嫁妝再籌備婚事。「結完婚後生小孩、建立家庭，最後簽訂自由貿易協定，就是圓滿家庭的結果」。結果是場春秋大夢，連聘金（即關稅減讓或零關稅）也沒個影兒，反而我們落得人財兩失，夢醒一場空。

不僅如此，在美國二三二條款的「國安關稅」結合「對等關稅」高稅率的夾殺下，我國幾無談判籌碼，犧牲我中小企業與農漁業是遲早的事，更別提台美洽簽自由貿易協定。若再加上當初海峽兩岸ＥＣＦＡ的一盤好棋全給輸個精光，我們目前可說是兩頭落空，稱得上是國安危機。

在「對等關稅」的額外稅率下，對我出口至美國的產品必然產生價格效果與替代效果。前者指的是高關稅帶動高物價，使得需求減少；後者是台灣與貿易競爭對手國的「對等關稅」稅率差異，帶來需求替代效果。更讓人憂心的是，台灣早已被邊緣化，跟主要國家日本、韓國、歐盟等都沒有簽署自由貿易協定，也不在ＣＰＴＰＰ、ＲＣＥＰ裡面，更凸顯我國在全球商業競爭市場的劣勢。以「台灣綠金」毛豆出口日本為例，台灣被課六個百分點的進口關稅，而泰國因與日本簽署自由貿易協定，卻是零關稅。

台美農產品貿易是逆差（去年是廿八億美元），巨額貿易順差的是我半導體、ＡＩ伺服器、資通訊（ＩＣＴ）等產品，後者涉及美國的地緣政治與國家安全，是二三二條款「國安關稅」獵殺的主要對象。不過，今年三月美國貿易代表署向川普總統及國會提交「二○二五年對外貿易障礙評估報告」，再次點名台灣對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品、米酒稅率等的限制為「不必要的非關稅貿易障礙」，要求我國調整改善。不用等「台美廿一世紀貿易倡議」第二階段的農業談判，在二三二條款「國安關稅」的龐大壓力下，這些攸關國民食安與健康的「非關稅貿易障礙」，遲早要被剔除。

對我中小企業和農漁民而言，現在是「台美ＦＴＡ」與「兩岸ＥＣＦＡ」兩頭落空，全盤皆輸相當悲哀。經濟學的基本常識告訴我們，為了養家活口、逃避高關稅障礙，我中小企業及農漁業將會大量出走；這可從中國大陸的「台灣農民創業園區」從過去的個位數，激增至目前的卅六個看出趨勢。高關稅的衝擊影響，真可謂「為淵驅魚，為叢驅雀」。

在《世界是平的》一書中，佛里曼將其預防衝突的「金色拱門理論」更新為「戴爾理論」，認為如果兩個地區同處於戴爾電腦的全球供應鏈，它們彼此永遠不會走向戰爭。抗中無法保台，理盲必將誤國，「台美ＦＴＡ」原是一場騙局。商業必將改變世界，自救人救，我們應該回過頭來審慎思考是否加強兩岸市場的交流互動，重啟ＥＣＦＡ貨貿與服貿的談判。