正視台灣是籌碼的殘酷

彭博廿九日報導，美方近期已向台灣遞出一紙「最優惠稅率」條件，內容可能與日本、韓國相似，稅率鎖定在十五％。美國也對台方提出新要求，希望台灣比照日本、南韓加碼對美投資，做為降低關稅的交換條件。

還沒談判，台灣已經主動付出的金額有多少？三月台積電宣布投資一千億美元，加上拜登政府時期規畫的六五○億美元投資，台積電對美國投資金額合計達到一六五○億美元，後續還會被脅迫加碼多少？只有川普知道答案。

一一四年度中央政府總預算案，軍事防衛的支出增長到占ＧＤＰ二點四五％左右，超過去年的二點三八％，同比增長七點七％，總額六四七○億新台幣。美國不斷要求增加至ＧＤＰ的百分之五，等於年度預算需編足一兆二二八○億，占中央政府總預算比例高達四成三。這等同政府每花二塊錢，就有將近一塊錢用在軍備上，恐怕沒有一個民主國家在非戰爭時期有辦法這樣編國防預算。

中油三月簽署阿拉斯加天然氣投資意向書，成為全球第一個表態支持這項高成本、高風險能源開發案的國家。但該案還沒完成募資，預計二○三二年才供氣，台灣會當「冤大頭」？就算將每年六百萬噸的阿拉斯加案納入考量，讓台灣每年從美國進口的天然氣由二百萬噸增加到一二○○萬噸，採購金額從八點三億美元增至卅六億美元（約新台幣一○八○億元），對比順差七九三億美元，也僅有三點五％的貢獻。

據傳，我方端出上看四千億美元的對美投資，盼爭取與日本齊平的十五％稅率。日韓已被迫讓步，台灣能撐住川普的大刀嗎？日本取得十五％關稅，同時承諾對美投入五五○○億美元投資。南韓取得十五％關稅，同意將投資三五○○億美元於美國主導的產業與基礎設施計畫，並額外採購一千億美元的液化天然氣與能源產品。

川普對北京的態度軟化，主要著眼於今秋可能舉行的美中元首峰會，美國正刻意壓低對台接觸的政治敏感度，為下半年川習會預作鋪陳。國安專家憂心，美方為了確保川習會，在科技議題的讓步上，台灣恐需付出代價。哈德遜研究所高級研究員索博利克說：「川普似乎更在乎讓美國企業能進入中國市場，而不是顧慮與北京有關的國安問題。」

台灣近來內憂未解，大罷免大失敗；風災水災嚴重，民怨高漲。外部最大考驗則是美國關稅的不確定性；美中棋手入座，棋局已經開始，台灣棋子即將落子。外媒揭露，賴清德原定八月初過境美國，行程遭川普政府施壓取消；國防部長顧立雄原定今年六月規畫訪問華府，亦遭美方臨時喊停。

關稅結局若慘輸，民眾要問，賴政府有何因應措施？期待川普政府無條件支持台灣，是天真幻想，必須務實面對美國將台灣視為戰略籌碼的現實。