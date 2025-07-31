主治醫值夜班 拉全民健康陪葬

台大兒童醫院從八月開始，因為找不到足夠的住院醫師，主治醫師也要輪班支援晚上五點到半夜十二點的「on call」；這樣的消息讓不少人傻眼。衛福部長邱泰源先生卻說，這是一個「值得敬佩的制度」。

說得真好聽，問題是，值得敬佩的應該是醫師們的苦撐，不是這個讓人撐到沒人想做的制度吧！當一間台灣最頂尖的醫學中心、最被信賴的兒科醫院，居然要靠主治醫師回來值夜班才能運作，這到底是什麼時代？是醫療體系愈來愈好、愈有愛？還是早就沒人想留在這樣的環境裡？

最離譜的是，這些「on call」根本不算工時，醫師晚上要隨時進醫院處理病人，卻不一定領得到加班費，也沒人能保證他們之後能有補休。

這樣的工作模式，在別的行業根本違法，現在輪到醫師，政府卻說：這是團隊合作、教學示範、值得讚賞。聽起來好像是醫師完成了高尚任務，實際上只是因為人不夠、制度撐不住，最後只能拉主治醫師上來「救火」。政府說這是三贏，誰贏了？醫師的健康？病人的安全？還是只剩部長的面子？

長期以來，醫師工時過長、待遇不成比例的問題從未解決；住院醫師常常一周上班超過八十小時，主治醫師門診、教學、開刀、行政一把抓，現在還要輪夜班。健保壓低給付、醫院壓縮人力，政府又不敢碰醫師勞動保障的基本問題。現在情況已經不是走下坡，而是一路滑到谷底。

更荒謬的是，政府官員還能把這樣的局面講得這麼漂亮，彷彿一切都是制度設計得宜。

其實大家心裡都知道，真正會留下來值班的，不是因為這套制度有多棒，而是因為有些醫師仍良心未泯、還想救人；但這樣下去，撐得住的人愈來愈少，醫療錯誤的風險愈來愈高，最後撐不下去的是整個體系。

社會上可能覺得這沒什麼，醫師不是本來就該辛苦嗎？可別忘了，今天台大兒醫都快沒人了，明天就輪到你家附近的醫院關床、排不到手術、等不到急診。這不是醫師的問題，是我們每個人都會遇到的問題。

別再說這是「敬佩」了，該做的是警覺、改進。這樣的制度不是走在正軌上，而是正在崩盤。如果政府繼續選擇美化、掩蓋，最後會連我們的孩子和生病的家人，通通一起陪葬！