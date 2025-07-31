失智政策應直升3.0版

筆者目前正於加拿大多倫多，參加全球最大規模的失智症醫學研討會。在一場專題中，講員們都提到世界衛生組織（ＷＨＯ）全球失智症行動計畫推動的最新進展。這份原定於二○二五年屆滿的全球政策藍圖，因推動進度未如預期，在國際失智症協會（ＡＤＩ）倡議下，已確定延長六年。

為什麼會延長？原因令人深思─至今僅有四十五個國家完成具體的國家級失智症政策或行動計畫。這代表多數國家對於失智症的公共衛生挑戰，仍停留在認知與倡議的初階段，距離系統性回應尚有距離。

這也讓我重新回顧台灣在這個議題上的表現。事實上，台灣是全世界第十三個擁有失智症國家政策的國家，早於二○一四年即頒布「失智症防治照護政策綱領」，並於二○一八年推動第二版綱領（即目前的2.0版本）。當時銜接「長照2.0」政策，建立區域資源中心與照護服務體系，居亞洲地區領頭羊的角色。

如今二○二五年已過半，我國的第二版政策綱領也即將到期。在全球版本延後實施的情況下，我們是否也要跟進，採取「2.0 Plus」這樣的命名方式，只是微幅調整與延宕進展？我認為，不應該！

台灣不是落後國家，就失智症政策而言，我們一直走在亞洲前端，與日本、韓國齊名。我們擁有豐富的在地實踐經驗、健保系統支撐下的診斷與照護能力及來自民間與社區的強力支持。如今在「長照3.0」的架構下，更應該順勢推出「失智症政策綱領3.0」，告訴民眾政府對於失智症的重視，而非只是「2.0 Plus」的修補版。

所謂「3.0」的意涵，應不只是數字上的進階，而是對新世代失智議題的升級，包括：一、制定失智症專法，將失智議題法制化，避免散見於多部法規而難以統整執行。二、設立行政院層級的失智症專家小組，統籌跨部會、跨領域，作政策協調與資源整合。三、強化年輕型失智症的政策回應，設計與高齡失智不同的照顧模式與就業支持。四、推動科技應用與資料整合平台，讓人工智慧、大數據與生物科技協助早期偵測、追蹤與家庭支持。五、重視照顧者的權益與支持系統，將家庭照顧視為國家層級的公共議題，提供經濟、心理與教育支持。

在這樣的時代節點上，若仍選擇以「2.0 Plus」來命名新版綱領，不僅無法彰顯台灣的領先地位，更可能錯失一次重塑政策架構、回應未來挑戰的良機；這不只是數字遊戲，而是價值選擇。失智症是一個攸關數十萬家庭的公共議題，我們不能原地踏步、不能為了全球的延後腳步，而調低自己的眼界與進度。

我們應該向民眾清楚傳達，這個「失智政策3.0」版本，是全面升級的版本、是為了未來十年面對挑戰所做的整備。唯有如此，我們才能真正成為一個記憶共好、照顧共生的社會。