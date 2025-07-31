請聽聽王世堅的真心話

身兼民進黨中常委的立委王世堅，在昨天中常會砲轟立院黨團總召柯建銘，要求對七二六大罷免大失敗扛起責任；王世堅並表示他多次反對大罷免，但都沒受到重視，喊話賴總統，請罷團撤回八二三罷免案，不要再讓社會繼續對立分裂。

對此，日前嘲諷七二六罷免案失敗，是因普發現金一萬元在台中發酵「台中人很在意錢」，進而引發爭議的綠委王義川，竟意有所指在社群平台表示：「不服從命令的，滾啦！」

筆者認為，大罷免大失敗，已證明罷團及民進黨的政治操作是錯誤、違背民意的，在大環境沒有任何改變下，若罷團及民進黨要繼續硬幹，只會讓自己傷得更重，而且加劇政黨對立與社會分裂。

王世堅的真心話，道出極大多數民眾的聲音，反觀王義川的鷹派邏輯，只會讓民進黨更糟糕、賴總統的支持度更低。賴總統該聽誰的話，答案很清楚。