停止罷免 把時間留給謙卑及救災

民進黨第一波大罷免以零比廿五大敗，等於是賴總統的期中考試考零分，代表這一年的執政成績慘不忍睹。

面對大罷免大失敗，賴總統在昨日直言，八月廿三日的第二波罷免投票，民進黨會繼續與在罷區努力的公民並肩同行，一起走完最後一哩路。顯示賴清德面對首波大罷免投票的民意結果，非但不反思，還直接無視。

正如賴總統之前「團結十講」的第三講說的「不是表決多數就贏」，執政者對大罷免這件事表現出傲慢、硬拗、高高在上的心態，讓百姓搖頭。

大罷免前將「重責大任」交由罷團及公民團體，整個執政團隊都在當「影武者」或「藏鏡人」，加上二階連署以卅一比零銳不可擋的氣勢，準備坐收勝利果實，成功彷彿唾手可得，沒想到竟是大逆轉。俗話說：「驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前」，「驕兵必敗」就是這個道理。

八二三又有七名國民黨立委面臨罷免。在第一波百姓發出怒吼說「不」，及一些罷團領導人及公民團體已「不玩了」之下，難道民進黨政府不能體恤民意、謙卑反省停止罷免嗎？

南部這幾天豪雨、災情不斷，賴總統的心中，竟仍是已證明不得人心的大罷免。「救災不力，領導無能」，這樣一個不能苦民所苦、期中考考了零分還硬要補考的領導人，沒有在第一線及第一時間道歉已經不及格了。

關稅即將揭曉、賴總統過境美國出訪中南美洲友邦生變，在內憂外患壓力下，八二三罷免日已成了所謂的「垃圾時間」。誠心建議賴總統及執政團隊應放棄比賽、放棄補考，集中全部精神及資源「努力救災，守住關稅」，「停止內鬥，共同對外」。難道賴總統真的執迷不悟？真的要與在野黨「魚死網破」？

這一年來台灣內部已經被撕裂得很嚴重，願賴總統懸崖勒馬、停止再一次的仇恨性動員罷免，歷史要留什麼樣的名您自己決定。