少數總統不能只向少數道歉

賴清德終於為大罷免道歉了，只不過他致歉的對象只有「支持者」和「罷免團體」，彷彿把其他人當成「雜質」。

「大罷免，大失敗」的結果證明了台灣主流民意不容政治惡鬥，更拒絕少數人操弄民主機制。然而，賴清德總統不願回應民意，繼續展現一貫剛愎自用的態度。

回顧賴清德上任這一年多，施政表現可謂荒腔走板。政府未能提出福國利民的政策，面對南部風災也顯得無能為力，賴清德只能「屢出金句」，像是「屋頂自己爬」、「不能什麼事都靠國軍」。更不論迫在眉睫的川普關稅問題，政府明明有比他國更充裕的準備時間，卻沒有提出具體措施。究竟是無計可施，還是政府都在忙大罷免所以沒空？

執政黨的作為更令人費解，不僅不斷加深朝野對立，杯葛在野黨的福國利民提案，甚至放任民進黨立院黨團一呼百應地喊出「大罷免大成功」。總統府和行政院更公然利用行政資源，大開「人民是頭家」、「團結十講」等政治宣傳活動，為這場耗費國家資源的罷免案增添柴火。而身為民進黨主席的賴清德，最後更是毫無掩飾，直接下達全黨動員令，全力支援這場被民意反對的「大惡罷」。

賴清德總統一年多來讓台灣社會陷入無止盡的內耗與空轉，卻沒有要向全體國民道歉；這位僅獲得四十％民意支持的總統，難道只願對其基本盤交代，鐵了心要當一個「少數總統」嗎？

首波大罷免廿四加一案投票，近六十％的選民投下「不同意」，他們並非全是支持國民黨的選民。他們反對民進黨發起無差別式的「大惡罷」；他們反對政府正事不做，只搞政治鬥爭；他們反對綠營支持者販賣仇恨情緒，對全民進行獵巫、出征、騷擾。最重要的，他們為賴清德的期中施政，打下不及格的成績單！

當前的台灣，正面臨更多外在的挑戰，而社會仍有許多的仇恨與裂痕未被撫平。我們更應該團結一致的向前。但代表中華民國的賴總統，連一句對全體國民的道歉都說不出口，敗選後只願對支持者交代，這無疑是對全民宣告：他只願意當一個「少數總統」。

「期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的每一份心聲，都是執政者的責任。」這是昨天民進黨中常會後，轉述賴清德主席的發言內容。但回顧他所做的每一件事，說出的每一句話，恐怕只會讓人覺得偽善、不值得信賴。

這樣一位總統，還有辦法帶領國家繼續向前嗎？