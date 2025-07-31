賴總統為什麼不肯大反省？

兼任民進黨主席的賴清德總統在昨日首波罷免結果後的中常會表示，他要承擔所有批評，向所有投入的公民團體與支持者深深致上歉意；面對八月廿三日即將再度舉辦的罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行走完最後一哩路。消息傳來，讓人不禁深感疑惑：面對大罷免的結果，賴總統為什麼不肯展開大反省？

反對大罷免的多數公民，難道不是賴總統職權內需要關懷的國民？消耗大量的精神與資源，國民竟得不到其一聲道歉？部分罷團人員至今依然批評反對大罷免的人如何「沒有水準」，諸如想拿錢、想放假或想被中共統治，幾乎沒有人提到當權者或附隨者的所言所行已經太超過常道了，這種現象實在很令人遺憾。

不論是戰爭或競賽，輕視對手從來都是兵家大忌，更不可能藉著輕視來取得勝利的果實。台灣社會民智已開，為什麼大量的學者、作家、商人或藝人積極表態支持大罷免，卻被多數公民投票否決大罷免的正當性呢？因為這些人珍惜得來不易的民主，台灣不能只剩一種聲音，反對大罷免就是在反對大獨裁的到來。

然而，部分支持大罷免的罷團只是想要「打倒藍白」的民意，卻沒有想過自己的政治敘事已帶給多數人如何的反感；持續活在同溫層中高聲吶喊，卻不知道沉默的聲音同樣會適時表達自己的政治權利。這種偏聽與偏見不肯更改，偏執的思路走到底，八月廿三日可能還會面臨大失敗，更對於往後政治的平衡發展極其不利。

一些罷團總自認最愛台灣，但不知可曾想過：台灣已經是個成熟的公民社會，政治訴求有沒有在講道理，有沒有宣稱公益卻包藏私利，其實社會普遍自有公斷。人人會動腦想問題，沒有任何社會名流能輕易左右大家對時事的觀察，大家傾聽其說法，自己會思考與判斷，並用手上的選票來表達意見。

當我聽見清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析，太陽花學運以來持續十年的民進黨優勢時代已結束，綠營迄今高舉的「抗中保台」路線在這次遭否定；對中國而言，局面變得有利，甚至共產黨對台滲透工作可能進一步有所斬獲。個人覺得這種說法始終站在「反共與否」的二元對立思維來討論問題。

民意不希望兩岸關係如此對立，更不能接受不經由司法判決，輕易將任何人套上「中共同路人」的標籤—這並不意謂著多數民意「不想保台」，甚至，這才是真正站在中道的角度來守護台灣。憑什麼只有兩岸兵戎相見才是「保台」，兩岸和平發展卻不能保台呢？這就是不講道理的情緒勒索。

其實，支持大罷免的人反而應該要很高興：經過這些年的反覆洗禮，公民的眼睛變得極其雪亮，任何激情的口號都會被仔細檢視，反智的聲音在台灣社會已經沒有市場了。大家共同完成大罷免的程序，這是舉世罕見的民主經驗，中華民國的民主政治通過一塲大考驗，大家集體向民粹政治說不，這是全體公民的福氣。

多數民意告訴我們，這並不是反共與否的選擇，而是反智與否的選擇。多數台灣人民很理智，不想選擇戰爭，更不希望失去自己的民主生活，因此，大家反對抹黑與造謠充斥在我們的日常生活中，並希望政治能在妥協中成事，這才是主流的民意。如果賴清德總統能率先展開這種大反省，個人會由衷對其表示敬意。