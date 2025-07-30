台美關稅談判強調安全合作

川普政府主導的全球貿易重組，「對等關稅」與「二三二條款」成為對外談判武器。川普日前宣布與歐盟達成全面性貿易協議，多數歐盟輸美產品將統一課徵百分之十五關稅。作為交換，歐盟承諾分批採購總值七千五百億美元的美國能源產品，並對美國投資六千億美元，同時額外採購美國軍備。美國對歐盟汽車關稅由原本威脅的百分之廿五降至百分之十五，而對鋼鐵、鋁材等項目則未沿用先前百分之五十懲罰稅率，而是透過配額機制調降關稅。

美國在稍早也與日本達成類似雙邊協議。日本將設立高達五五○○億美元對美投資基金，導引資金投入美國能源基礎建設、半導體製造、關鍵礦產開採、藥品生產、商業與國防造船等戰略產業。作為交換，美國同意把日本輸美商品關稅從原本威脅的百分之廿五降至百分之十五，包含先前最具爭議的汽車與零部件關稅。日本並承諾大幅開放市場，將自美國進口的稻米提高百分之七十五，並額外採購總計八十億美元農產品；在能源領域擴大進口美國頁岩油氣，並與美方協商新的阿拉斯加天然氣長約；此外還同意購買一百架波音客機，增加對美武器採購，取消對美汽車與卡車進口配額限制，首次承認美國車輛安全標準，並全面消除非關稅壁壘。

從美歐與美日談判可看出，川普團隊將二三二條款的「國安關稅」與「對等關稅」高關稅機制結合，創造「談則優待、不談則懲罰」談判新常態。在此架構下，美國不再拘泥於多邊貿易規則，而是透過單方面設下關稅門檻，憑藉自身龐大市場作為籌碼迫使夥伴接受其條件。歐盟與日本最終妥協，正是對美國經濟與安全影響力的現實低頭。美方藉由這些協議獲得前所未見的實質利益，不僅長期處於逆差情況可望獲得改善，還換得大規模境外資回流投資。更重要的是，美國成功將汽車、半導體等關鍵產業的進口稅率納入可控範圍，為本土製造業提供保護屏障。

然而，川普以關稅為武器的強硬策略對台灣帶來前所未有壓力。台美關稅協議談判進入關鍵階段，傳統聚焦降低「對等關稅」稅率的討價還價雖持續進行，但該部分影響範圍僅占台灣對美出口總額約兩成。真正攸關台美經貿未來的是涵蓋台灣輸美產品比重近八成的半導體、ＡＩ伺服器及資通訊產品等。這些產品因涉及國防軍事與關鍵產業，被美國視為潛在國家安全風險，正受到二三二條款調查與懲罰性關稅威脅。川普的動作傳達當關稅政策與國家安全直接掛鉤時，關稅已不再只是平衡貿易或保護產業經濟工具，而升級為重塑供應鏈布局的地緣政治武器。

因此，台灣與美談判須有前瞻性思維，將焦點從傳統關稅談判轉向產業安全合作，強調台美在半導體、資通訊供應鏈互賴關係，設法讓美國理解，限制台灣等同削弱自身產業競爭力並影響國家安全，藉此降低被課以高國安關稅的可能性。