欠天時地利人和的出訪

各界都以為即將成行的賴清德總統過境美國、出訪邦交國案，沒想到在七月廿八日臨時取消，總統府說原本就沒有既定出訪行程，外交部則稱沒有相關資訊，「後續如果有確切的安排，將由總統府適時地對外公布說明」。

然而就巴拉圭總統貝尼亞本月中旬率先宣布賴清德即將到訪觀之，總統府和外交部的說法應為謹慎保守之詞，以免過境美國的安排提前受到中共當局的打壓。

至於取消出訪的主因，許多消息都指向美國川普政府不同意賴清德現階段過境美國紐約、達拉斯等本土大城。若前述消息屬實，再細究背後的美方考量，可有以下兩個最可能的推論。

第一，川普極在意對中國大陸的關稅及貿易談判，或者川普已經在規畫本年的「川習會」，因此不容過程中橫生枝節，亦不樂見在談判協商中被陸方以「支持台獨、破壞兩岸關係」為由要求讓步。

而且，當賴清德將訪問中南美洲的消息遭披露，中共駐美使館必強力抗議，給美政府形成壓力，所以賴清德想過境紐約、達拉斯的計畫，闖關不成暫留遺憾。

美方這樣的決定很可能並非出自國務院或國安會，而是出自於川普本人或其極核心幕僚突如其來的反對，所以原本給賴清德過境的綠燈忽然變紅燈，否則我政府單位應不會在美方點頭前便開始各項準備。

這可說是賴清德執政後和美方的互信仍舊不足，以致後者擔心賴過境時會出現「台獨擦邊球」，無論是出身自台灣的僑胞揮舞台灣獨立旗、高喊台灣獨立，美國國會議員致詞時稱台灣是主權獨立國家，外國媒體報導「台灣總統」過境訪問美國，或者民進黨及其側翼利用大內宣、大外宣炒作一波與中（華人民共和）國「互不隸屬」。

第二，雖然中共使館對美抗議，但美方其實同意賴清德過境夏威夷或阿拉斯加，因為那不是美國本土、僑胞又少，造成的政治效應小很多。如果美方提這建議，賴的國安團隊可能會婉謝，因為類似於走去年繞路過境夏威夷、前往馬紹爾群島的安排，而且又沒法踏上美國本土，易遭外界非議。

然而，倘確有此事，將顯示民進黨政府其實在意的是過境美國，而非至中南美洲友邦訪問，友邦領袖看在眼裡不知作何感想。

總之，在對外關係中，對美的實質關係和對友邦的外交關係都極為重要。假設賴清德想做的過境外交和訪問邦交國，都是為中華民國的國際地位和外交空間在努力的話，全民應團結在中華民國國旗之下，予以最大支持。

經過這次過境美國的波折，可見我國外交處境仍非常艱難，絕對沒有樂觀的本錢。但也正因為如此，國家元首出訪的決策過程就應更加客觀、謹慎，不要以為世界繞著台灣在轉，結果決策品質顯待加強。

這次規畫賴清德八月初出訪、過境美國，正好遇到美陸關貿談判、「川習會」正在成形，遑論美國正欲對我國片面課徵關稅、對我國提出巨額貿易投資要求，所以此時想過境美國本土，不僅變數極多，而且難以取得談判協商中勉強對等的地位，可謂天時地利人和都差一點。領導人和相關決策官員應記取教訓，避免重蹈覆轍。