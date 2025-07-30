不合格的「公民」 令自由蒙羞

大罷免、大失敗，重擊始作俑者柯建銘，賴總統第一時間的評論卻是「沒有一方失敗，也沒有一方勝利」，並感謝公民團體，儼然將力挺大罷免的「公民團體」視作「深化台灣民主的關鍵力量」。然而如果民主是多數決，浪費社會大量資源、製造人民仇恨對立，最後卻證明是背離主流民意的團體，怎麼非但不是阻礙民主，卻是深化民主？

廿世紀末，西方政治哲學最重要的議題是「公民資格」，亦即「誰才是合格的公民？」此指的公民不是法律意義而是道德意義。以我國為例，年滿廿歲、沒褫奪公權，在法律上就符合公民的資格；但是一個法律上符合資格的公民，道德上卻不一定夠格。

加拿大學者Will Kymlicka指出，許多古典自由主義者相信，自由主義的民主即使缺乏有品德的公民，只要制度上有監督制衡，即使個人都只追求自己的利益、不顧公共福祉，但一組私利將會制衡另一組私利，公共利益會應運而生。但實踐結果證明，以制度來均衡私利並不夠，某種程度的公民品德是必要的。

例如全民健保是一個好制度，但是虧損連年，因為人民對濫用和浪費公共資源無感；當大量人民缺乏公德心時，再好的制度也難以為繼。垃圾掩埋場或焚化爐的興建，一定遭到場址附近居民的抗爭，抗爭者知道垃圾需要去處，但「只要不在我家後院就好」；在公共政策的思考上，完全以私人利益出發，不是道德上合格的公民而是「私」民。

哈佛大學教授Michael Sandel在《錢買不到的東西》一書中提到，一九九三年瑞士選定一個中部山區的小村做為核廢料貯存場，公投結果五成一的居民表示接受。後來經濟學家加了一項有利條件：如果政府每年提供居民補償金，你贊成嗎？支持率不升反降至二成五，為什麼？願意接受核廢貯存設施，反映的是公共精神、是公民對社會的責任，補償金卻感覺像賄賂。在瑞士，顯然金錢敵不過公民承擔社會責任所產生的榮耀感。

自由社會如果沒有一定程度的公民品德，再好的制度也是事倍功半。同理可知，學法律的人不一定守法，因為知法是知識，守法卻是道德；有缺德的法律人，法律再完備也枉然，「徒法不足以自行」就是這個道理。自由社會的健康發展，需依賴相當數量具有品德和公共精神的公民，而這才是道德上合格的「公」民。

檢驗這次大罷免行動中，賴總統極力吹捧的「公民團體」，是由道德上合格的公民組成、是深化民主的力量嗎？自由與容忍是一體的兩面，因為自由社會一定會出現多元的聲音，學習和異己和平共存則是「道德公民」最起碼的品德；一個無法容忍不同政治主張的人，是「自由」的敵人。挺大罷免的「公民團體」在沒有任何證據下，對政治異己任意貼上「中共同路人」、「賣台」甚至「共產黨」的標籤，是偏離自由民主社會的正軌，向專制獨裁的方向傾斜。

也許「公民團體」反共護台的動機值得肯定，但是把自己的主張當成唯一真理，卻不容許他人用別的方法「愛台灣」，則是讓「自由」的旗幟蒙羞，所以這些團體成員在道德上當然是不合格的公民。