科技‧人文聯合講座／典型化千風 人間永流傳

創刊一甲子的「讀者文摘」雜誌中文版自今年八月起停刊，令人慨嘆這本伴隨無數讀者成長的優質刊物，終究不敵一波又一波的數位革命浪潮，黯然吹起了熄燈號。

無論是「浮世繪」、「開懷篇」，或是「各行各業」、「童心童話」，往往一則短訊，就能博得讀者會心一笑，回味不已；還有那些膾炙人口的溫馨勵志故事及奇人異士側寫，總能在千迴百轉中，激勵讀者領悟各種面向的生命哲理；此外，把關嚴謹的科學新知與健康養生報導，不僅可拓展讀者視野，也能孕育陽光正向的生活模式。

當年中文版創刊時，由林太乙籌備半年後就出刊，一時洛陽紙貴，掀起中西合璧的文藝風潮。其後她主持編務長達廿三年，獨樹一幟的洗鍊風格，創下多項中文雜誌發行的新紀錄。如今，由於印刷和出版成本不斷上漲，再加上網路文摘滿天飛，中文版只好功成身退，讓忠實讀者空留遺憾。

眾所周知，林太乙家學淵源，乃幽默大師林語堂的掌上明珠，中英文學造詣極高，年輕時就曾出版過膾炙人口的文學著作。除此之外，還有一張歷史照片在吾輩印象中格外鮮明：穿著旗袍的林太乙坐在打字機前打字，而側身相伴的是穿著襯衫、打著領帶的林語堂，兩人都笑容可掬。那部打字機是林語堂一九四七年發明的中文打字機，筆者多年前參觀林語堂陽明山故居時，曾看過其極具巧思的設計圖。

該部打字機之所以命名為「明快」，有人說是因為它「清晰快速」，也有人說是「明確快速」，個人推敲可能是因為其輕巧靈活的「魔術眼」鍵盤設計，讓使用者可以眼「明」手「快」輸入中文。可惜明快打字機後來未能成功量產，而那部原型機在賣給排版機大廠Mergenthaler Linotype Company後，竟也下落成謎，不知仍否在世？

今年初，紐約長島小鎮有位婦人在整理長輩遺物時，發現一部具有中文字樣的打字機，她請先生將打字機照片貼到社群媒體，立即引發網友關注。曾撰寫「中文打字機：機械書寫時代的漢字輸入進化史」的史丹佛大學教授Thomas Mullaney，近年來蒐羅各式各樣早期開發的中文打字機，經他鑑定後確認這部中文打字機正是匿跡多年的明快打字機，令人雀躍不已。原來該婦人的長輩是Mergenthaler Linotype Company的員工，可能是在工廠搬離布魯克林時，將明快打字機搬回家中，就這樣意外的將如此珍貴的人類資產保存下來。

學貫中西的林語堂，「兩腳踏東西文化，一心評宇宙文章」，其藝術與發明天分過人，堪稱是廿世紀的達文西。前陣子在紐約上東城搭船時，正巧路過林語堂的紐約故居，想當年林先生就在這裡寫下了經典名著The Importance of Living（生活的藝術），也在這裡設計了明快中文打字機。筆者撫今追昔，心中充滿無限感佩與追思！（作者為台大資工系教授）