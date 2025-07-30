賴總統 請兌現司法改革的支票

隨著首波「大罷免」大潰敗，七月廿八日法務部才公布今年調升一審主任檢察官的廿四人名單。其中，包括被民眾批評「不當訊問」、「頗具爭議」的京華城案承辦檢察官林俊言、唐仲慶等人，以及查辦「大罷免」連署造假案，聲押國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹的朱家蓉。輿論質疑這份頗具爭議的名單，似乎在鼓勵司法檢調人員「跟黨走的日子更火紅」。

賴總統依舊固執，未記取大罷免大潰敗的教訓，回應人民對司法改革的期待及對司法不公、檢調濫權的不滿，無絲毫反省。請問賴總統，何時才要兌現司法改革的競選支票？

日前，前副總統呂秀蓮揭露大罷免潰敗的八個原因。其中，司法雙標、檢調濫權名列其中；她質疑柯文哲案為何檢媒關係密切、偵辦罷免案死亡連署又為何選擇性辦案？賴上任以來，首先是對鄭文燦肅貪，接著針對柯文哲；為什麼檢察體系跟某特定媒體密切關係？分明依法偵查不公開，卻有特定媒體一五一十將內幕揭露。為何檢察官可以在清晨按鈴，未帶搜索票即進行大搜捕？為何突然有多名國民黨黨務人員被搜押，且到現在還未交保？她質疑檢調一面倒、選擇性辦案，尤其針對死亡連署的大搜捕，為什麼只針對特定陣營？

呂秀蓮已察覺民進黨執政九年來，有關司法改革的競選口號迄今都成芭樂票，不但未見絲毫改革動靜，司法檢調雙標濫權的景況更變本加厲。前總統蔡英文曾大張旗鼓舉辦「司法改革國是會議」並提出「五項允諾」，且承諾國是會議結束後要緊盯司法改革進度，後來卻不了了之。賴清德競選總統時曾提出「司法革新」三大目標，宣稱「面臨專制與民主選擇之際，引領正確方向守護台灣」，如今都已成空話，甚至是開民主倒車的笑話。施政毫無建樹，卻成天計算如何鬥倒政敵、團滅在野黨、擺脫民意監督；以「更大的民主」為藉口遂行「大罷免」，不但無心於司法改革，反而利用司法檢調追殺政敵。

一年來司法檢調全力配合大罷免，只偵辦藍營涉嫌假連署，卻未見同樣偵辦綠營亦涉嫌類案，更對國民黨「反惡罷」的行動大動干戈，甚至多起罷免案還在連署階段，就由檢調搜索藍營地方黨部並逮捕羈押大批黨工；如此只辦藍、不辦綠，導致藍營「罷綠」選民深恐遭恫嚇，不敢踴躍出面連署，最後導致罷綠委無一成案。

尤其，柯文哲涉及京華城案與政治獻金案，迄今檢調仍未提出柯涉嫌貪腐的金流證據，卻羈押迄今。台北市前副市長彭振聲，因捲入京華城案致其妻子發生不幸；這宗悲劇暴露了一年來，檢調不斷以「押人取供」的手法把看守所當監獄、把嫌犯當罪犯，根本踰越人權和法治底線。如今這些只辦藍、辦柯的檢調人員受到賴總統青睞，都升官了！

司法檢調如此雙標濫權，事出必有因。細究賴總統的「團結十講」，主題分別是國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮與均衡台灣，卻獨獨未見「司法」。賴總統何時兌現司法改革的競選支票？或未來司法檢調仍是賴總統駕馭權力的專擅怪獸，是恐嚇人民、消滅政敵、剷除異己、團滅在野黨的工具？