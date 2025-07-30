聽新聞
0:00 / 0:00

憲政制度應回應新民意

聯合報／ 桂宏誠／民主文教基金會董事長（台北市）

民進黨策動全面罷免立法院最大黨的國民黨立委，首波廿四席投票結果全遭否決，於是有了「總該有人負起政治責任」的呼籲。兩天後，民進黨秘書長林右昌終於公開表示辭職負責，但他的辭職只是民進黨內部的自家事。罷免權是人民行使憲政制度賦予的基本權利，「大罷免」的結果若有負起政治責任的問題，也應就憲政制度與政治責任而言。

這次大罷免堪稱世界首例，民進黨立院黨團總召柯建銘曾在媒體上公開表示，此舉是他和總統及行政院長共同商定「以小博大」的策略，將其宣稱為「自由民主」的創舉更是世界首見。因此，當此「世界第一次」的憲政運作有了結果後，總該要在憲政制度上發生一定的政治效果。

辦理「大罷免」是動用國家資源並依據法定制度，即使民進黨主席、秘書長和立院黨團總召都辭職，也只是對其黨員負起政治責任，卻和以憲政角度回應大罷免的投票結果無關。故而，若大罷免的結果存在政治責任問題，也應是對全國民眾，而非僅對黨員。

事實上，總統得票率和國會議員席次皆未過半的「雙少數執政」，原本就不符合多數統治的民主原則，但執政黨策動「公民團體」、濫用罷免權來「以小博大」，則是企圖以非常態的民主手段來扭轉其少數執政的「病態民主」。因此，當真正的全體公民全面否決了大罷免後，如何導正少數執政的病態民主？才應是執政者該做的事情。

這次大罷免還「插花」罷免停職中的新竹市長高虹安，結果是不同意罷免票有十二萬多，遠超過其當選時的九萬八千多票。高虹安因一審判決有罪遭內政部依法予以停職，民進黨仍對其發動罷免之目的，是期待能造成補選機會，否則四年的市長任期裡，極可能由非民選副市長代理三年多。

地方制度法規定縣市長若涉貪汙、一審判決有罪，內政部應即給予停職處分。姑且不論高虹安涉案情事與其市長職務無關、內政部對她作出停職處分仍有適法疑義外，罷免高虹安的投票結果顯示，新竹市民仍然支持其市長「身分」，故在憲政制度上即應對此罷免結果有所回應。

地方制度法規定之「貪汙一審有罪判決須停職」的理由，是因人民對民選地方首長執行職務的信賴感將有所質疑，大罷免的投票結果卻證明，新竹市民對高虹安的「信任程度」比她當選時還高，也等於否定了遭停職的理由。

在法院未判決貪汙罪定讞前即為「無罪推定」，若縣市長涉貪、一審判決有罪時，縣市民眾若對其執行職務的信賴產生質疑，理應以發動罷免的方式決定其去留；故而，現行法律對縣市長應予停職規定，其實不符地方自治的民主原則，從憲政角度，立法院亦應修法回應高虹安罷免案遭否決的結果。

延伸閱讀

陳昭姿提綠白合是假議題 葉慶元：柯文哲一審判完就會放出來

大罷免慘敗輸在普發1萬？醫揭真相 曝1關鍵害罷團過度期待

大罷免成大破功...李文忠：抗中保台大方向沒錯 綠營問題在濫用

傳普發現金不覆議為823罷免止血 朱立倫：賴總統心中還是沒人民

相關新聞

台美關稅談判強調安全合作

川普政府主導的全球貿易重組，「對等關稅」與「二三二條款」成為對外談判武器。川普日前宣布與歐盟達成全面性貿易協議，多數歐盟...

欠天時地利人和的出訪

各界都以為即將成行的賴清德總統過境美國、出訪邦交國案，沒想到在七月廿八日臨時取消，總統府說原本就沒有既定出訪行程，外交部...

不合格的「公民」 令自由蒙羞

大罷免、大失敗，重擊始作俑者柯建銘，賴總統第一時間的評論卻是「沒有一方失敗，也沒有一方勝利」，並感謝公民團體，儼然將力挺...

憲政制度應回應新民意

民進黨策動全面罷免立法院最大黨的國民黨立委，首波廿四席投票結果全遭否決，於是有了「總該有人負起政治責任」的呼籲。兩天後，...

科技‧人文聯合講座／典型化千風 人間永流傳

創刊一甲子的「讀者文摘」雜誌中文版自今年八月起停刊，令人慨嘆這本伴隨無數讀者成長的優質刊物，終究不敵一波又一波的數位革命...

賴總統 請兌現司法改革的支票

隨著首波「大罷免」大潰敗，七月廿八日法務部才公布今年調升一審主任檢察官的廿四人名單。其中，包括被民眾批評「不當訊問」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。