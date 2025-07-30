憲政制度應回應新民意

民進黨策動全面罷免立法院最大黨的國民黨立委，首波廿四席投票結果全遭否決，於是有了「總該有人負起政治責任」的呼籲。兩天後，民進黨秘書長林右昌終於公開表示辭職負責，但他的辭職只是民進黨內部的自家事。罷免權是人民行使憲政制度賦予的基本權利，「大罷免」的結果若有負起政治責任的問題，也應就憲政制度與政治責任而言。

這次大罷免堪稱世界首例，民進黨立院黨團總召柯建銘曾在媒體上公開表示，此舉是他和總統及行政院長共同商定「以小博大」的策略，將其宣稱為「自由民主」的創舉更是世界首見。因此，當此「世界第一次」的憲政運作有了結果後，總該要在憲政制度上發生一定的政治效果。

辦理「大罷免」是動用國家資源並依據法定制度，即使民進黨主席、秘書長和立院黨團總召都辭職，也只是對其黨員負起政治責任，卻和以憲政角度回應大罷免的投票結果無關。故而，若大罷免的結果存在政治責任問題，也應是對全國民眾，而非僅對黨員。

事實上，總統得票率和國會議員席次皆未過半的「雙少數執政」，原本就不符合多數統治的民主原則，但執政黨策動「公民團體」、濫用罷免權來「以小博大」，則是企圖以非常態的民主手段來扭轉其少數執政的「病態民主」。因此，當真正的全體公民全面否決了大罷免後，如何導正少數執政的病態民主？才應是執政者該做的事情。

這次大罷免還「插花」罷免停職中的新竹市長高虹安，結果是不同意罷免票有十二萬多，遠超過其當選時的九萬八千多票。高虹安因一審判決有罪遭內政部依法予以停職，民進黨仍對其發動罷免之目的，是期待能造成補選機會，否則四年的市長任期裡，極可能由非民選副市長代理三年多。

地方制度法規定縣市長若涉貪汙、一審判決有罪，內政部應即給予停職處分。姑且不論高虹安涉案情事與其市長職務無關、內政部對她作出停職處分仍有適法疑義外，罷免高虹安的投票結果顯示，新竹市民仍然支持其市長「身分」，故在憲政制度上即應對此罷免結果有所回應。

地方制度法規定之「貪汙一審有罪判決須停職」的理由，是因人民對民選地方首長執行職務的信賴感將有所質疑，大罷免的投票結果卻證明，新竹市民對高虹安的「信任程度」比她當選時還高，也等於否定了遭停職的理由。

在法院未判決貪汙罪定讞前即為「無罪推定」，若縣市長涉貪、一審判決有罪時，縣市民眾若對其執行職務的信賴產生質疑，理應以發動罷免的方式決定其去留；故而，現行法律對縣市長應予停職規定，其實不符地方自治的民主原則，從憲政角度，立法院亦應修法回應高虹安罷免案遭否決的結果。