科技．人文聯合講座／美穩定幣法上路 台準備好了？

近期美國國會以六十八比卅的壓倒性票數通過「GENIUS法案」，正式為穩定幣建立聯邦監理架構，結束數位資產長期處於法律灰色地帶的局面。雖然該法案因川普個人涉入加密產業而曾面臨爭議，但兩黨最終達成共識，反映出美國已將穩定幣視為重塑金融體系的重要一環。此舉不僅重塑監管版圖，也預示全球數位貨幣秩序即將重整。

GENIUS法案的核心在於設立「合格穩定幣發行人制度」，要求所有穩定幣發行商取得聯邦或州級許可，並持有與發行額等值的準備資產，例如美國國債、現金或央行儲備。法案設有規模門檻並採取「雙軌許可制」，讓大型金融機構與新創公司得以循不同途徑進入市場，促進產業多元發展。這套制度不僅提升穩定幣的價值穩定性與兌現能力，也有助於區隔詐騙與不合規業者，強化市場信任基礎。

從消費者保護與金融穩定的角度觀察，GENIUS法案亦明訂所有發行人須比照「銀行保密法」下的金融機構，全面履行ＫＹＣ（認識你的客戶）、ＡＭＬ（反洗錢）及國際制裁遵循等義務。發行人也應具備凍結可疑資產的技術能力，以配合法規與執法需求。更重要的是，該法案明文禁止對持幣人支付利息與任何形式的收益，目的在於避免穩定幣被誤作儲蓄或投資工具，進一步與銀行存款明確區隔，維護傳統金融中介秩序。

此法案獲得不少經濟學者與產業人士肯定。麻省理工學院加密經濟實驗室創辦人Christian Catalini表示，這項法案不僅將穩定幣導入制度化，更開啟「產品品質與法遵能力競爭」的新市場邏輯。過去消費者需自行辨識幣圈良莠不齊的項目，未來將轉向由監理機構設定底線，交由市場競爭誰能提供更穩健、透明、易用的服務。

值得注意的是，台灣「虛擬資產服務法」草案也正進入立法研議階段，反映出我國在面對全球加密監理趨勢與亞太區域競爭壓力下，逐步意識到建立本地穩定幣制度的必要性與急迫性。

金管會與央行共同提出的監理方向，已朝向許可制、準備金機制與循序開放六大業務範圍為核心，奠定未來虛擬資產納管的制度基礎。雖然業界對於過渡期、合規成本與境外業者門檻仍有疑慮，學界也強調分級管理與監理彈性，但整體共識正逐步聚焦於「母法授權、子法細緻」、「監理與創新並進」的發展路徑。

產業界已率先回應此趨勢。身為台灣區塊鏈技術應用先行者的奧丁丁集團，其旗下的穩定幣支付平台OwlPay，不僅獲CB Insights選為全球穩定幣市場地圖中Ｂ２Ｂ應用類第二名，更已在美國取得卅六州支付執照，展現其合規能力與技術實力。

近期OwlPay觀察到，來自跨境企業的穩定幣薪資支付、供應鏈結算等詢問顯著增加，顯示市場已對穩定幣作為合法支付工具產生實際需求與信心。

展望未來，穩定幣監管競賽的本質不僅是法制競爭，更關乎誰能主導下一波數位金融基礎建設。台灣若能盡速完成具有彈性、創新導向且對標國際的監管制度，不僅可保障消費者與金融穩定，更可協助本土業者拓展海外市場，並於全球規則未定型前取得制度輸出優勢。GENIUS法案通過所象徵的，是一場制度紅利與國際話語權的賽跑，台灣不能只是旁觀者，而應是積極參與的設計者。

（作者為中國文化大學法律學系教授、永續創新學院院長）