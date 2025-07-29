美元掛鉤穩定幣 新貨幣戰爭開打

繼美國參議院於六月十七日以壓倒性優勢通過了「GENIUS法案」，日前美國眾議院中共和黨、民主黨兩黨也有志一同，以三○八票對一二二票，通過有關加密貨幣監管的立法草案。這個與穩定幣監管相關的GENIUS法案立即送交白宮，美國總統川普火速簽署生效，建構了第一個與美元掛勾的加密貨幣。

這項規模預估超過廿兆美元、攸關全世界未來十年金融市場重大的巨變，台灣社會在軍事演習和罷免選戰的聲浪中，幾乎被淹沒殆盡。

類似大多數人比較熟悉的比特幣，穩定幣也是資訊科技中，應用區塊鏈技術建立的一種虛擬貨幣。由於區塊鏈技術去中心化、難以篡改的特性，因此自二○○八年有關比特幣的論文被發表之後，區塊鏈技術廣泛地應用在加密貨幣、資產管理、管理認證等許多的領域。

這次美國通過的穩定幣監管架構，明定必須以美元現金或美國國債作為擔保資產的儲備要求，並且規定需獲得美國聯邦或州政府核准才具備發行資格，發行機構每月必須公開資產組合與兌換機制，因此穩定幣與比特幣去中心化、價格波動大的情況不同。

以個人來說，過去我們去日本旅遊要兌換日幣、去歐洲出差要兌換歐元，或者是使用VISA、Master等國際通行的信用卡消費，再透過SWIFT國際銀行系統轉帳。有了國際通行的穩定幣，未來我們只要兌換穩定幣，手中持有一定的穩定幣數量，就可以前往世界各地，兌換的手續費更低、速度又比傳統銀行轉帳更快。

但是GENIUS法案裡規定了穩定幣發行商必須與美元掛鉤，以一比一的比率持有美元現金或美國國債作為儲備的擔保。這等於是宣告一九四四年布列敦森林會議，確立以黃金兌換美元的美元國際準備貨幣地位，和一九七一年美國總統尼克森放棄黃金本位、讓美國可以大量印鈔票的二次金融巨變之後，再一次的貨幣戰爭已悄然開打。而且這一次市場規模更大、影響更廣，是新型態數位貨幣霸主爭奪戰！

國際上許多國家為了爭奪數位貨幣霸主，早已經摩拳擦掌、各顯神通。今年上半年歐洲央行總裁拉加德，在德國柏林的演講已經暗示發展數位歐元、加強跨境支付系統，企圖藉由歐元的國際地位，讓歐元取代美元。而人民幣由於受制度的限制，短期內尚難以和美元抗衡，但已一步步建立自己的架構，並擴展自己的貨幣體系，準備創建與國家主權脫鉤的國際流通貨幣。

台灣持有大量外匯，又買大量美國國債，國際金融體系有任何風吹草動，台灣都會受到影響。在面對不久的未來這項巨變，我們準備好了嗎？