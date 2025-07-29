美中爭鋒 台灣避當「AI殖民地」

世界人工智慧大會（WAIC 2025）於上海舉行，全球ＡＩ產業雖「百花齊放」，但中美雙雄爭霸的格局依然穩固。大陸以舉國體制＋場景落地見長，美國以技術原創＋資本擴張主導。然而，在算力、資料、資本等要素仍高度集中的當下，中美雙極格局短期內難以撼動，技術可以開源、但生態難以複製，場景可以落地、但規則決定歸屬；更重要的是，台灣的定位又在哪裡？

另外，在WAIC 2025中，企業倫理及治理哲學等議題也逐漸受到重視，美國聚焦ＡＧＩ安全風險，大陸宣導「智慧向善」與普惠發展，WAIC 2025設立ＡＩ三問（數學、科學、模型）探索倫理與創新平衡。這種治理哲學的分化可能重塑全球科技規則體系。本次大會以「同球共濟」為主題，既是對全球協作的呼籲，也暗含對多極平衡的訴求。

事實上，中美全球霸權之爭，來自於ＡＩ雙極格局的韌性源於「系統性差異」，其本質是「技術霸權」與「應用主權」的範式競爭：美國憑藉基礎創新與聯盟體系守衛技術制高點，OpenAI、Google、Amazon、Meta、MS等領先企業技術分層競爭各占不同市場灘頭；大陸依託場景縱深與舉國體制實現快速追趕，深度求索、夸克、阿里通義、百度文心等智慧獨角獸也快速湧現，各具技術聚焦與策略性市場定位。

ＡＩ產業的優勢源自於技術路徑、產業生態、國家戰略、硬體基礎與應用場景的多維度結構性差異，其中的關鍵就在於前瞻領導力及策略定位聚焦的操作。台灣獨尊ＡＩ十年，但技術競爭力與市場定位仍撲朔迷離，有人認為發展軟體實力是關鍵，也有人提出生態系統構建策略，但多年來除了高喊「仁來瘋」（輝達黃仁勳）的口號外，成果卻乏善可陳。

台灣具有新興電子產業的規模及產業群聚優勢，有強大的半導體製程能量及伺服器、周邊的ＡＩ支援產業的支援，但總體的發展方向十分發散而缺乏策略聚焦。政府除大力宣傳南北兩大「新矽谷」及主權ＡＩ的方向外，也為了有台灣出身的黃仁勳加持而沾沾自喜。疏於投入ＡＩ生態系統的建設，包括技術研發鏈、人才鏈、金融投資鏈、產業生態鏈等鏈條的整合；業界也缺乏高瞻遠矚、逐鹿全球的宏觀野心，沉醉在成本優勢及小確幸心態，台灣碎片化的ＡＩ產業發展仍難以發揮應有的系統優勢。

ＡＩ爭霸本質是國家意志、市場規模、創新生態三位一體的綜合競爭，策略性建構多功能、跨領域智慧協作平台，才是台灣ＡＩ產業的未來方向。依託在「橫向融合」及客製化市場聚焦之上，以客製化策略完成多元化產業發展之勢，而協作整合的對象包括生產性服務業、智能代理人、智能增強、人機協作、物理回饋模型優化、mRNA協作機制等。

適逢大智慧科技大爆發的年代，未雨綢繆規畫智慧產業鏈及生態系統重生刻不容緩。講求適才適用、審時度勢的領導力扮演關鍵角色，善用智慧科技資源及客製化策略，洞燭機先前瞻及組合能力，以「策略先行」為導向，發展硬體及服務業並重的產業結構，才是真正的王道，更是避免台灣成為「ＡＩ殖民地」的最佳解方。