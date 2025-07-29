大罷免大失敗 絕非偶然

第一波大罷免終於落幕，名單中的廿五人皆安全挺過，民進黨選前一再聲稱大罷免由罷團發起，最後卻由黨主席下軍令，毫不避諱都是民進黨在操縱，亦埋下大罷免必敗的種子。

經過第一波大罷免，顯示台灣選民的智慧更提高、台灣民主更成熟。大部分的公民有自己的判斷力，不會被牽著鼻子走。更證明經由選舉產生的立法委員是真材實料，再次通過艱難的考驗，亦算可喜可賀之事。筆者更期望，民進黨能放棄一黨獨大的野心，莫妄以公權力傷害民主，應由民主制度決定台灣的政治生態；人民更期盼執政黨多關心民生、少操弄政治。

茲以三首詩歸納大罷免的因果關係：

選輸立委罷藍委，操縱罷團恨鬥爭。司法不公機器動，久生民怨罷難成。

師出無名成鬧劇，濫行罷免觸民心。違遵中立引瞋目，政失同心對立深。

漠視民生握稅收，能源政策現群憂。激增藍白新團結，天氣助民熱烈投。