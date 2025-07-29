人民用選票教民進黨5件事

民進黨與罷團聯手發動大罷免，結果卻是大慘敗，親自登上大罷免舞台的總統賴清德說，「這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，顯示賴清德沒有承擔失敗責任之意，也未因一年多的內耗、空轉而有絲毫歉疚。個人認為，這次大罷免，是台灣民主的勝利，也是台灣人民的大勝利，因為台灣人民厭倦了無謂的仇恨鬥爭，用神聖的選票向傲慢的執政者說「不」，並至少教了民進黨五件事：

其一、民主必須願賭服輸。民主國家的公職人員當選與否、當選席次多寡，既然都是人民的決定，政治人物與政黨都必須接受與尊重，以等待下次選舉結果；但一年多來，在立法院居於少數的民進黨，無疑是願賭不服輸，所以意圖利用大罷免「冰的」（翻桌），這種缺乏運動精神的「賴皮」行為，多數台灣人不能接受。

其二、民主必須制衡。民主國家的反對黨，主要職責即是監督與制衡，不能監督或制衡執政者的反對黨，是有愧職守、全然失職的反對黨；相對地，無法接受在野監督與制衡的執政者，則形同專斷極權的獨裁者，不配做為民主國家的領導者。

賴清德就任總統一年多，其用人、處理朝野及兩岸關係，都予人剛愎自用的印象，多數人民深感他不願接受制衡，所以藉由這次大罷免，教育賴先生作為總統必須具備基本的民主素養。

其三、民主必須協商。民主政治本來就是朝野協商的政治，尤其是朝小野大時，主政者更需透過朝野對話，達成一定共識，以解決朝野對國政或法案的歧見，如此，國會議事才能和諧、圓滿；何況，在立法院本來就有朝野協商機制。但賴總統上任後，不但朝野領袖不曾會談，立法院朝野幾乎也不時上演表決大戰，民進黨則動輒提出覆議甚至釋憲，徒增朝野惡鬥與對立。

其四、民主就是以民生為主。民主國家以國計民生為重，但賴清德的施政似乎與此相悖，罷免投票前立法院通過普發一萬現金的特別預算，賴政府至今仍懸而不決，閣揆卓榮泰還說「債留子孫，天人交戰」，完全無視民生需求。丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起十六級強陣風，許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，災民叫苦連天，政府救災慢半拍，面對高齡災民，賴清德一句「不能什麼都靠國軍」，令人頗感冷血，也助長反罷免的動力。

其五、民主不是抗中跪美。賴清德對藍白聯盟不妥協，對對岸也抱持對抗態度，甚至視大陸為「境外敵對勢力」，升高兩岸緊張情勢；但是對美國，卻是極盡巴結之能事，國人對於賴「逢中必反、逢美必軟」的雙標，可謂反感至極，大罷免自然不可能過關。

平心而論，雙少數執政的賴清德，雖然未必要如蔡英文聲稱的謙卑、謙卑、再謙卑，但至少不可強硬、強硬、再強硬，如果賴能從大罷免大潰敗體察了民意所向，國家才可能如他嘴上再三強調的團結，台灣也才有機會向上提升。否則，八月廿三日第二波罷免，民進黨必然繼續「摃龜」，未來各項選舉恐怕也都會「踢鐵板」，甚至丟失執政權。