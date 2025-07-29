水患當頭 綠還在找戰犯

丹娜絲颱風對雲嘉南地區所造成的屋頂塌陷損害災情、第四台斷訊，以及電信通訊網路不通都還沒復原，竹節草颱風又敗部復活，造成台南和嘉義大淹水，災民的哀鳴令人垂憐，過去前瞻建設所花費的幾千億治水預算，已隨著滾滾洪流宣告付諸東流水。政府做為百姓賴以寄託的後盾功能，卻彷彿失靈，還沉陷在七二六首波大罷免被民意完封的震撼，以及與罷團大咖曹興誠的內訌，以致應變退化。

賴清德總統的固執政治性格，在於過度懷念過去民進黨府院和國會多數執政喊水會結凍的榮景，偏偏他執政時在立法院卻被藍白在野多數席次制約，使其一直不認輸。剛開始與罷團的態度是猶抱琵琶半遮面的曖昧，到後來就不演了，直接與曹興誠掛勾，抹紅手段盡出，讓台灣社會處於在內部中找敵人的撕裂處境。待民意展現後又孤注一擲，企圖把責任甩鍋給罷團，自己彷彿置身於事外。難怪曹興誠翻臉說，八二三第二波罷免投票就交由民進黨去主導。

美國對台關稅公布在即，川普善變的風格，還不知道會對台灣各產業，以及廣大勞工生計造成多少程度的衝擊，民心惶惶之際，再加上颱風所造成的水患危害，使得國土保護、百姓生活以及電信防洪等底層建設出現大漏網，執政團隊卻把重心放在罷免失利的究責推諉，從民意反撲的風暴中找待罪羔羊，為賴清德壯膽，完全與真實民心民情背離。兩岸論述的焦土化，拉罷團當馬前卒的側翼力量，事後又當個局外人，綠色政治力量的分裂衝突，以及南部深綠板塊選民對救災不力的怨聲載道，都會讓賴清德的領導權威日漸流失。

眼前，賴總統唯一能做的就是謙卑謙卑再謙卑，施政重心改以安定民生為主軸，並對第二波罷免停止政治熱度的推陳，進而與藍白兩黨主席展開政黨領袖高峰會，就國家大政請益和協商，同時要還給南部民眾一個安全的家園，持續的整治水情，才能挽回流失的民心。否則，若繼續纏繞在罷免和操弄意識形態、民進黨的派系惡鬥，和開闢太多戰場的黨內外困局衝突加劇，必然會讓賴清德疲於應付，處理國政治絲益棼。