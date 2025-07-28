科技．人文聯合講座／學習歷程：立意甚佳的X檔案

沒有任何教育政策堪稱完美，但最珍貴的是那份立意良善的初心，與謙沖自省的胸襟。唯有如此，與時俱進的制度才能持續帶來公平與幸福。儘管近期入學甄試所需繳交的「學習歷程檔案」引發諸多爭議與遺憾，我仍相信當初將其納入備審資料的動機，是出於善、止於善。若連這最基本的信任都蕩然無存，恐怕會限縮理性討論的空間，甚至還會拉近與惡的距離。

對未曾寫過學習歷程、僅經歷聯考的我而言，實難想像現在的高中生既要準備學測，又得撰寫反思與心得，日子勢必難熬。然而回想當年，若我能在學習過程中逐步紀錄挫敗與成就，不僅能深化理解，還可避免死記強背的苦楚，甚至可激發學習的興趣。

例如，高中時我曾百思不得其解：既然「減數分裂」的目的是讓染色體的數目減半，為何還得先行複製，使其倍增？豈非多此一舉？若當時有撰寫學習歷程，或許我就能領悟：染色體倍增，是為了先讓相近的同源序列得以互換，以利將遺傳的多樣性，代代相傳。

很可惜，一旦學習歷程要被評分，原本立意甚佳的教育政策即瞬間變調。試想，當一本學習日記需要接受考評，其寫作動機勢遭扭曲，甚至還有誇大造假之虞。在分數壓力下，原本為了「鼓勵多元發展」、「促進自主學習」、「強化選才適性」所設計的自我論述，就可能演變成只為爭取高分的「作文比賽」。

身為大學教授，我也必須坦承：面對琳瑯滿目的學習歷程檔案，如何在時限壓力下拿捏評分標準，實為沉重挑戰。即使我已力求公正公平，在按下送出鍵的前一刻，仍難免心存不安，擔心有誤判之虞。我相信，這也是許多評審老師的共同心聲。

當教育的善意淪為形式主義，甚至衍生不公不義，務實的改革已刻不容緩。在集思廣益的討論過程，不少高中與大學教師都建議：既然學習歷程檔真偽難辨，彷如懸疑電視劇的「Ｘ檔案」，是否應調降其計分比重（目前至少占比四十％），或僅作為參考資料？甚至有老師主張重返聯考，用全面筆試來杜絕造假亂象，同時保護弱勢學生不致在「Ｘ檔案」的包裝比拚中，未戰先敗。

當然，也有師長提醒：聯考雖看似公平，卻也犧牲了許多不擅長筆試的學生。的確，有不少同學即使全年無休、埋首苦讀，仍屢試不順，最終信心全垮，鬱鬱寡歡。所幸多年後再相逢，幾位「倖存者」笑著告訴我：他們只是聯考卡關，後來轉個彎、繼續拚，仍舊闖出一片天。

面對學習歷程的存廢，目前尚難定論。但可以肯定的是：沒有任何考制可保證絕對公平，也沒有任何策略無需改進。我們期盼主事單位能持續傾聽師生的心聲，透過專業的檢討與溝通，讓學習歷程的評量更貼近人性、兼顧公平。若能洗去「Ｘ檔案」之冤，起初的善意定可更加彰顯。（作者為台大教授、出版中心主任）