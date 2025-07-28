聽新聞
0:00 / 0:00

「沉默的聲音」反而是最震撼

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

大罷免落幕，經過大半年的喧譁折騰，一切都回歸到原點，而難以估算的人力物力似乎都虛擲了。結果說明一件事：人民要求的是安定。投票罷團的聲量雖然很大，也獲得許多人熱烈歡迎。投票結果卻可發現，站出來力挺的人雖然很多，未表態出聲的卻更多。沉默可能是最讓人震撼的聲音。

罷免雖是憲法賦予公民的權利。但是發動罷免總是不得已才為之的行為。任何民代或縣市首長，不可能每件事都做到人人歡喜，在公職位置上，難免有些作為讓人不滿意，或招惹民怨的地方。但是否有重大到非將他罷免掉不可的地步，就有值得商榷之處。若有貪贓枉法的重大罪行，自可循法律途徑予以制裁，而非採取罷免的政治手段。從罷免案的結果來解讀廣大選民的心態，可能是即使對某立委不甚滿意，卻認為尚未達到非得將其罷免掉不可的地步。或許這是罷免案無法通過的主因。

就罷團方而言，如果僅針對幾個指標性立委，集中火力或尚有達標可能性，但採取無差別的全面性罷免方式，認為亂槍打鳥好歹也能打中幾個。殊料不僅火力分散，且讓人覺得根本是為罷而罷，說服力明顯不足，這是戰略上的大錯誤。

大賣場與百貨雖有購物後若不滿意可退貨還錢的機制，但總不能所有買回家的東西，用一陣子後都說不滿意而要求退貨，如果這樣就天下大亂了。

罷免落幕，藍委雖保住位子，卻應更謙卑。因為投票結果顯示，還是有很多人同意罷免，面對這些反對聲音，應更謙卑檢討。社會的祥和安定，才是人民最大的期盼。

憲法 罷團 投票 大罷免

延伸閱讀

綠營大罷免失利 前綠委李文忠：朝野合組聯合政府成必然選項

賴總統過境...傳美將關切罷免失敗？府澄清：報導訊息不確實

【重磅快評】大罷免大失敗誰之責？曹興誠把鍋甩回賴清德

大罷免還沒完…南投2藍委迎戰823談下一步 他曝「驚人陸戰」

相關新聞

大罷免鬧劇落幕 社會亟需修復

一場始於荒謬，終於潰敗的大罷免鬧劇落幕。選民清晰響亮地打了民進黨一記耳光，告訴執政黨：凡把民眾當傻瓜的政治操作，最終都會...

「更大的民主」政府看見了嗎

罷免投票截止後，好友邀約在他家喝咖啡看電視開票。投票前，罷團氣勢如虹讓大家心情都很沉重，然隨著開票漸趨明朗，精神跟著振奮...

「沉默的聲音」反而是最震撼

大罷免落幕，經過大半年的喧譁折騰，一切都回歸到原點，而難以估算的人力物力似乎都虛擲了。結果說明一件事：人民要求的是安定。...

失敗的罷免 民主的契機

本次大罷免號稱台灣民主史上規模最大的罷免行動，第一梯次廿四位立委與一位縣市首長遭遇罷免挑戰，最終卻全數過關，讓這場原意為...

罷免潰敗的警示 台灣政治別淪無限清算

二○二四年總統大選後，據民進黨團總召柯建銘的說法，隨即由其與賴總統、卓院長計畫罷免行動。而在這場表面上標榜為「公民運動」...

中間選民崛起 抗中保台牌失利

此次由公民團體與民進黨發起的大罷免，第一梯次廿四名立委與新竹市長高虹安全部罷免失敗。這場高度政治動員的行動，既反映賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。