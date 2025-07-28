「沉默的聲音」反而是最震撼

大罷免落幕，經過大半年的喧譁折騰，一切都回歸到原點，而難以估算的人力物力似乎都虛擲了。結果說明一件事：人民要求的是安定。投票前罷團的聲量雖然很大，也獲得許多人熱烈歡迎。投票結果卻可發現，站出來力挺的人雖然很多，未表態出聲的卻更多。沉默可能是最讓人震撼的聲音。

罷免雖是憲法賦予公民的權利。但是發動罷免總是不得已才為之的行為。任何民代或縣市首長，不可能每件事都做到人人歡喜，在公職位置上，難免有些作為讓人不滿意，或招惹民怨的地方。但是否有重大到非將他罷免掉不可的地步，就有值得商榷之處。若有貪贓枉法的重大罪行，自可循法律途徑予以制裁，而非採取罷免的政治手段。從罷免案的結果來解讀廣大選民的心態，可能是即使對某立委不甚滿意，卻認為尚未達到非得將其罷免掉不可的地步。或許這是罷免案無法通過的主因。

就罷團方而言，如果僅針對幾個指標性立委，集中火力或尚有達標可能性，但採取無差別的全面性罷免方式，認為亂槍打鳥好歹也能打中幾個。殊料不僅火力分散，且讓人覺得根本是為罷而罷，說服力明顯不足，這是戰略上的大錯誤。

大賣場與百貨雖有購物後若不滿意可退貨還錢的機制，但總不能所有買回家的東西，用一陣子後都說不滿意而要求退貨，如果這樣就天下大亂了。

罷免落幕，藍委雖保住位子，卻應更謙卑。因為投票結果顯示，還是有很多人同意罷免，面對這些反對聲音，應更謙卑檢討。社會的祥和安定，才是人民最大的期盼。