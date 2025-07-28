「更大的民主」政府看見了嗎

罷免投票截止後，好友邀約在他家喝咖啡看電視開票。投票前，罷團氣勢如虹讓大家心情都很沉重，然隨著開票漸趨明朗，精神跟著振奮。

在大學任教的友人說：「立委職責就是審查預算、監督政府施政，哪有預算被刪，就要把人罷掉道理？莫名其妙。」喜歡摸幾圈的朋友接腔道：「玩牌最討厭耍詐、賭輸翻桌的人，沒本事就不要玩嘛！」

已退休從不涉政治的前輩說：「簡直把人民當塑膠，以為不吭聲、不表態就好操弄，看看罷團把認真問政的立委講成什麼樣子？開口閉口親共賣台、不愛台灣。真想問萬一兩岸發生戰爭，他們願為保衛台灣上戰場嗎？一天到晚只會給人亂扣帽子、貼標籤，還罵人不懂民主。」

開雜貨店的朋友說：「我們做生意的，就只希望社會安定，大家有錢賺。別一直搞選舉、搞內耗，選輸就要認輸，不服氣四年後再來拚嘛！哪有阿共仔還沒打來，自己先開打，還往死裡打，太沒品了。」

始終盯著開票螢幕的主人家，突然喊：「耶！我發現一個奇特現象，怎麼有被罷免的立委，他們的不同意票竟高於去年當選的得票數？」眾人趕緊湊到電視前仔細核對，果然有七名立委與新竹市長高虹安的反罷票數，高於上次的當選票。

有人表示，這反映大多數沉默的選民，對「為罷而罷」的大罷免行動，表達極度的不滿和反彈，就以「更大的民主」來回應。同時也表達老百姓期待社會安定、兩岸和平，不想台灣內部分裂對立，更不願看到兩岸戰爭。

「大罷免大失敗」是給當權者的警訊，不是老百姓不懂民主、不愛台灣，而是希望台灣別再亂了。

政客的翻雲覆雨，只讓老百姓更厭惡，知道唯有理性冷靜、認清時勢，才能有安全幸福、和平穩定的未來。