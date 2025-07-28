失敗的罷免 民主的契機

本次大罷免號稱台灣民主史上規模最大的罷免行動，第一梯次廿四位立委與一位縣市首長遭遇罷免挑戰，最終卻全數過關，讓這場原意為「公民行動」的罷免，反倒轉化為全民對民主機制濫用的一次集體否定。這次的選舉結果，並不只是政黨勝敗的問題，更是一場關於民主精神的深層省思。

罷免制度原本設計為對不適任公職的監督機制，但這次的罷免行動明顯帶有強烈的政黨動員色彩，罷免對象不是因失職或失德而被發起罷免，而是因其政黨背景與意識形態遭到無差別攻擊，這不僅讓制度精神走樣，更使選民感受到民主工具被政治目的挾持的荒謬。當罷免從一種例外性的民主防衛手段變成日常政爭的常態武器，民意反撲也就是必然。

這場失敗，反映的不只是民進黨與罷團策略上的誤判，更是價值上的錯亂。在民主社會中，選舉是表達民意的正當管道，而選後政黨間應透過政策辯論與議會運作進行，而非動員罷免來翻轉局勢。選民一年半前選出的立委尚在任期初期，多數並無重大爭議或失職，卻被迫面對罷免，這本身便缺乏正當性。當選民感受到這是出於一黨之私，而非基於公益，自然會否決。

更令人關注的是，罷免過程中政治語言的激化，讓原應是就職責表現討論的民主行動，演變為情緒動員與對立升高的政治事件。訴諸仇恨、貼標籤、簡化複雜議題為二元對立，這些策略或能在短期內激發支持者情緒，但對整體民主素養與社會共識的破壞卻是長遠且深層。當民主變成不斷攻擊與分化的工具，它也將失去凝聚與治理的功能。

不過，罷免的全面失敗，反而成為台灣民主自我修復的一次契機。選民的理性投票顯示，他們不願意成為政黨操作的工具，更不接受民主制度被濫用。

這是民意對制度正當性的再確認，也是對政黨政治的一次警告。選民不僅在乎政策成效，也關注制度是否被正確使用，這種成熟的民主判斷，正是台灣社會最可貴的資產。

罷免失敗後所留下的社會裂痕與政治對立不會自動癒合，還可能進一步加劇朝野間的猜忌與對立，尤其是在朝小野大的格局下，行政立法間的衝突仍將持續。若執政黨無法正視此次民意所傳遞的訊息，仍然將政治對手視為敵人而非夥伴，那麼未來的朝野互動只會更加惡化，政策推動難度也將加劇，民眾的不信任感只會不斷升高。

真正考驗政治領導人智慧的時刻到了，不是誰能說出最漂亮的辭令，而是誰能真正放下對抗，回到理性溝通。當前台灣面臨國際政經局勢劇烈變動、兩岸關係不確定性升高、內部經濟壓力漸增等多重挑戰，政治如果無法穩定與合作，終將拖累整體國家發展。

因此，未來應朝兩方向努力，第一是政黨應回到政策與治理的正面競爭；第二是應建立更穩定且制度化的朝野對話機制，而非訴諸民粹與極端動員。若此能成真，不但能化解政治對立，也能為台灣民主注入新的正向能量。

這次罷免的全面失敗，不是誰的光榮，也不是誰的恥辱，它是社會對民主制度濫用的集體反省。大罷免如果能換來制度與心態的轉變，若能促使政黨真正理解選民的期待與界線，它或許就會是一場真正值得珍惜的民主洗禮。