聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免鬧劇落幕 社會亟需修復

聯合報／ 李亞琪／服務業（台北市）
國民黨反惡罷，25日晚在凱道舉辦造勢晚會。圖／聯合報系資料照片
國民黨反惡罷，25日晚在凱道舉辦造勢晚會。圖／聯合報系資料照片

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

一場始於荒謬，終於潰敗的大罷免鬧劇落幕。選民清晰響亮地打了民進黨一記耳光，告訴執政黨：凡把民眾當傻瓜的政治操作，最終都會淪為笑柄。一張張不同意罷免票清楚表達選民無聲的憤怒，是對執政黨棄民生不顧，一味煽動意識形態對立，撕裂族群的警告和強烈不滿。

執政黨一敗塗地，無異搬起石頭砸自己的腳。早知如此，何必當初？這是一場本不該開始的罷免，只為了清君側，除異己，不惜動用國家資源毀滅在野黨，在現任立委沒有違法或道德爭議的情況下，進行無差別大罷免，自是無法以理服人，反激起全民反感。民進黨煽動仇恨，操弄民粹，可惜打錯了如意算盤，事實證明，選民是聰明睿智的，凡與民意背道而馳的，必遭民意反噬。

大罷免結局如此不堪，肇因執政黨誤判情勢，當家鬧事，不思團結社會發展經濟，無視民眾在詐騙、低薪、通膨壓力下生活痛苦，聽信柯建銘讒言，浪費十幾億公幣搞罷免（普發現金卻哭窮）。台中市長盧秀燕曾在反罷免活動中，將柯建銘比喻成秦檜，表示他會陷害忠良，更警告總統賴清德，不要當「昏庸皇帝」，聽信秦檜的話。言猶在耳，賴總統不知會不會悔不當初？

唐玄宗重用宰相李林甫，李善於玩弄權術，攀附權貴，專事剷除異己，縱容安祿山崛起，導致安史之亂，唐朝由盛轉衰，歷史血淋淋的教訓，賴政府當引以為鑑。

從隱而現，一年來的罷免活動，執政黨忽略了多少民生經濟？關稅、通膨、天災、詐騙…在罷免後，執政黨若還執迷不悟，只會讓更多支持者寒心，民意的反撲也會讓民進黨更難堪。

雖然國民黨守住了立院席次，但這次選舉沒有贏家，不僅僅是浪費十幾億的納稅錢，整個社會更被嚴重撕裂。社群上，有教授和學生因立場不同反目成仇的，有朋友間惡言相向的，有母子因支持不同人選致關係不睦的。有位陸配朋友感嘆地說，她大陸的外甥和侄兒，卅歲出頭，不是富二代，靠自己打拚，有房有車，年紀輕輕已五子登科，反觀她兒子月薪三萬多，買不起房，不敢結婚，可悲的是還甘願充當青鳥，淪為側翼打手，自以為愛台灣實則為政客所利用，母子倆時而有爭執。

這座小小多傷卻依然可愛的島嶼，因一場不該存在的罷免，而有衝突有對立有傷害，當一切塵埃落定，應撫平傷口，讓社會回歸平靜和諧，放下仇恨、敵視，也放下心中的高牆，努力縫補撕裂的族群，讓生活回到正軌，找回溫馨和諧的社會。

大罷免 執政黨 柯建銘 賴政府

延伸閱讀

柯建銘不適任黨團總召？ 羅智強酸：柯建銘吃了誠實豆沙包

點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力

罷免開票結果／首波大罷免失敗 柯建銘鞠躬：承認失敗並尊重結果

大罷免案全未過關 柯建銘鞠躬喊話繼續加油：大家都盡力了

相關新聞

大罷免鬧劇落幕 社會亟需修復

一場始於荒謬，終於潰敗的大罷免鬧劇落幕。選民清晰響亮地打了民進黨一記耳光，告訴執政黨：凡把民眾當傻瓜的政治操作，最終都會...

「更大的民主」政府看見了嗎

罷免投票截止後，好友邀約在他家喝咖啡看電視開票。投票前，罷團氣勢如虹讓大家心情都很沉重，然隨著開票漸趨明朗，精神跟著振奮...

「沉默的聲音」反而是最震撼

大罷免落幕，經過大半年的喧譁折騰，一切都回歸到原點，而難以估算的人力物力似乎都虛擲了。結果說明一件事：人民要求的是安定。...

失敗的罷免 民主的契機

本次大罷免號稱台灣民主史上規模最大的罷免行動，第一梯次廿四位立委與一位縣市首長遭遇罷免挑戰，最終卻全數過關，讓這場原意為...

罷免潰敗的警示 台灣政治別淪無限清算

二○二四年總統大選後，據民進黨團總召柯建銘的說法，隨即由其與賴總統、卓院長計畫罷免行動。而在這場表面上標榜為「公民運動」...

中間選民崛起 抗中保台牌失利

此次由公民團體與民進黨發起的大罷免，第一梯次廿四名立委與新竹市長高虹安全部罷免失敗。這場高度政治動員的行動，既反映賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。