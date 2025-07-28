大罷免鬧劇落幕 社會亟需修復

一場始於荒謬，終於潰敗的大罷免鬧劇落幕。選民清晰響亮地打了民進黨一記耳光，告訴執政黨：凡把民眾當傻瓜的政治操作，最終都會淪為笑柄。一張張不同意罷免票清楚表達選民無聲的憤怒，是對執政黨棄民生不顧，一味煽動意識形態對立，撕裂族群的警告和強烈不滿。

執政黨一敗塗地，無異搬起石頭砸自己的腳。早知如此，何必當初？這是一場本不該開始的罷免，只為了清君側，除異己，不惜動用國家資源毀滅在野黨，在現任立委沒有違法或道德爭議的情況下，進行無差別大罷免，自是無法以理服人，反激起全民反感。民進黨煽動仇恨，操弄民粹，可惜打錯了如意算盤，事實證明，選民是聰明睿智的，凡與民意背道而馳的，必遭民意反噬。

大罷免結局如此不堪，肇因執政黨誤判情勢，當家鬧事，不思團結社會發展經濟，無視民眾在詐騙、低薪、通膨壓力下生活痛苦，聽信柯建銘讒言，浪費十幾億公幣搞罷免（普發現金卻哭窮）。台中市長盧秀燕曾在反罷免活動中，將柯建銘比喻成秦檜，表示他會陷害忠良，更警告總統賴清德，不要當「昏庸皇帝」，聽信秦檜的話。言猶在耳，賴總統不知會不會悔不當初？

唐玄宗重用宰相李林甫，李善於玩弄權術，攀附權貴，專事剷除異己，縱容安祿山崛起，導致安史之亂，唐朝由盛轉衰，歷史血淋淋的教訓，賴政府當引以為鑑。

從隱而現，一年來的罷免活動，執政黨忽略了多少民生經濟？關稅、通膨、天災、詐騙…在罷免後，執政黨若還執迷不悟，只會讓更多支持者寒心，民意的反撲也會讓民進黨更難堪。

雖然國民黨守住了立院席次，但這次選舉沒有贏家，不僅僅是浪費十幾億的納稅錢，整個社會更被嚴重撕裂。社群上，有教授和學生因立場不同反目成仇的，有朋友間惡言相向的，有母子因支持不同人選致關係不睦的。有位陸配朋友感嘆地說，她大陸的外甥和侄兒，卅歲出頭，不是富二代，靠自己打拚，有房有車，年紀輕輕已五子登科，反觀她兒子月薪三萬多，買不起房，不敢結婚，可悲的是還甘願充當青鳥，淪為側翼打手，自以為愛台灣實則為政客所利用，母子倆時而有爭執。

這座小小多傷卻依然可愛的島嶼，因一場不該存在的罷免，而有衝突有對立有傷害，當一切塵埃落定，應撫平傷口，讓社會回歸平靜和諧，放下仇恨、敵視，也放下心中的高牆，努力縫補撕裂的族群，讓生活回到正軌，找回溫馨和諧的社會。