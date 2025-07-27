中間選民崛起 抗中保台牌失利

此次由公民團體與民進黨發起的大罷免，第一梯次廿四名立委與新竹市長高虹安全部罷免失敗。這場高度政治動員的行動，既反映賴清德總統對朝小野大的政治突圍，以及對民意主導權與來自藍白壓力的回應；也反映民眾對賴的不信任投票。從公民團體發動罷免，到賴倡議團結十講，進行其所謂的宏觀歷史敘事、國族建構及政策治理藍圖闡釋，最終因影射藍白為大陸在地協力者、雜質，反助攻激勵原本鬆散的藍白支持者及中間選民的覺醒。

大罷免大失敗不僅會影響民進黨內部派系政治運作，削弱賴的政治威望及名聲，也會對台灣政治的權力監督與制衡產生影響，同時也可能對兩岸關係具有潛在作用力。

首先，民進黨黨內權力運作或從集權邁向派系共治。派系共治一向是民進黨傳統，賴主政後強勢領導漸破壞此慣例。此次罷免失利，可能會波及黨主席、黨秘書長及行政院長、立院黨團幹部下台。選前無論是新潮流、英派、正國會及湧言會、綠色友誼、民主活水等，除新潮流極力支持，其餘派系表面支持、但實際作為得打上問號；或認為不應單純訴諸意識形態，而應多討論民生經濟政策。事實上，民進黨內並非所有派系皆支持大罷免，尤其在賴團結十講後反助長藍白凝聚。

其次，台灣政治極化可能持續深化。大罷免、團結十講被視為政黨權力鬥爭工具，但罷免失敗後仍可能強化綠與藍白對立格局，甚至陷入惡性循環。儘管罷免失敗，綠營、罷團領袖曹興誠等人仍然繼續標籤化藍白與大陸過從甚密關係，凸顯大陸滲透及在地協力夥伴關係影響。而這些言論作為，可能導致藍白綠在立法院與社會上更加對立。然而，中間選民期待的是穩健的政策與生活議題，形成了「反政治操作」的新民意趨勢。

再者，社會將開始思考罷免制度設計門檻過低，是否過度被政黨或個人操弄，藍白或將會提出修正選罷法，提高罷免門檻或設限政黨介入。此次藍白及理性的多數選民投不同意票，印證「反罷免」的正當性與公共利益思考，促進理性政治參與文化的成熟。

同時，後罷免時代政黨間信任與政黨體系需要重構。賴動員黨政機器及民間組織資源介入罷免，最終致其形象受損。相對於民進黨，藍白則可藉此強化制衡力量與理性中道的形象，搶占更多的中間與年輕選民。

最後，藍白聯盟制衡綠激進兩岸政策。藍白取得過半數，將制約綠營躁進的台獨路線及反制性兩岸政策。地方與藍白立委可以發揮集體行動，制約綠激進且不友善兩岸政策實施。

從大陸角度而言，罷免失敗代表民進黨的抗中保台路線政治操作失利，大陸或將認知到台灣社會存在不支持激進抗中路線的群體。

從第一梯次大罷免結果來看，大陸對台統戰及兩岸交流政策可能面臨調整，更轉向對中間選民與年輕世代的認知戰與文化戰，減少對抗，改以吸納為主。然而，綠將罷免失利歸因於大陸統戰滲透及藍白在地協力者助攻，藍白綠若持續針鋒相對，或將加劇綠營對兩岸民間交流進行反制。