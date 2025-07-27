罷免潰敗的警示 台灣政治別淪無限清算

二○二四年總統大選後，據民進黨團總召柯建銘的說法，隨即由其與賴總統、卓院長計畫罷免行動。而在這場表面上標榜為「公民運動」的活動中，實際則是由黨政側翼與特定團體協力，針對卅一席國民黨籍立委展開政治動員。這波被罷免支持者稱為「民主伸張」的行動，歷經半年連署與社會動盪，第一梯次的廿四席（外加新竹市長高虹安罷免案）終於在今年七月廿六日投票落幕，民進黨無一得手，宣告全面潰敗。

這場以「民主之名」發動的政治清算，不僅未能贏得民心，反而激起強烈反彈。社會普遍質疑，執政黨正在以「最小民主」─即低門檻、高動員、激化情緒的罷免行動─來破壞「最大民主」（全民普選產生的代表制度）。民主制度設計的初衷，本為制衡與監督，如今卻成政黨鬥爭的工具，令人憂心。

哈佛大學政治學者史蒂文．李維茲基與齊布拉特在「民主國家如何死亡」中即警示，民主常在合法程序中被慢性侵蝕，當執政者濫用制度、壓縮在野空間，便可能將民主架空。此次罷免行動中，罷團與民進黨對國民黨立委採「無差別打擊」，更凸顯政治動機遠大於公共利益。

事實上，罷免制度原為例外機制，但如今「罷免常態化」，恐將台灣政治推入「無限清算期」。公共行政學者沃爾多早指出，制度的合法性來自人民信任與程序公正。當罷免變成鬥爭，當選務機關成為壓力前線，民主制度就失去穩定治理的能力。此次罷免過程爭議不斷，造成社會對立升高，國會機能被干擾，甚至影響文官系統的中立性，這不僅是民主機制的錯用，更是公共行政倫理的崩解。

對外而言，台灣過去被譽為「亞洲民主燈塔」，但這次政治操作讓不少國際觀察者提出疑慮。如有學者指出：「民主不只靠選票，更須制度正當性。」若執政者利用制度排除異己，恐將讓台灣陷入東歐冷戰後那種「清算文化」的惡性循環，從對話走向對抗，從制衡走向報復。

賴總統在總統大選後遲未展現總統應有的團結姿態，在中選會公布首波罷免投票時間後，反宣布推出「團結十講」，最終卻淪為選舉動員工具，助長社會對立與仇恨氛圍，既違背總統作為全民領袖的憲政角色，也讓國政推動陷入停滯。

民進黨此次全面性罷免失利，對台灣來說，不僅是一次制度的示警，也是一次政治節制的考驗。若不從錯誤中反思，民主將淪為權力競逐的工具，人民對政治的信任亦將持續流失。正如學者所言，自由民主的永續，靠的不只是制度設計，更靠政黨自我節制。

最後，民主不是一種完成式的制度，而是一種不斷自我反省與調整的實踐過程。期盼這場失敗，能讓執政者學會尊重制度、放下鬥爭、回歸治理。只有如此，台灣的民主才有可能真正浴火重生。