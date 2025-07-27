反思罷免 理由書不該是謠言傳播站

台灣首次大規模、被罷免者全為在野黨、難掩「追殺」意味的首波罷免投票昨天落幕，結果出乎許多人預料「大罷免大失敗」。

這波罷免活動的來龍去脈，終究還會歸於政治而各持己見，政府權柄是否直接或間接涉入其中，也將因透明治理遙不可期而無從解密或澄清。這種信者恆信的溝通現狀與文化，著實不利國家社會未來發展，也讓民主素養持續處於淺碟化、民粹化的自嗨境界。

回顧本次罷免狂潮的制度運作過程，面對成案與否總是聚焦於程序面門檻，例如有效份數、幽靈連署、送達時間、領銜人資格等等。

但在程序面較勁的就是政黨動員實力與資源，加上不同政黨支持者特徵與投入度不同，因此成案率高低立判，遑論輿論質疑選舉罷免主責機關的行政中立。

從公共事務治理的專業訓練來看，必須從證據與理性的層面提出幾點反思，據此對選舉罷免成案與否的行政體制審議過程，提出制度變革建議。

首先從反思講起，要想避免不必要的政治動員，其實可以從制度改善著手；在程序面門檻之外，中選會應該對「罷免理由書」內容進行實質審查，雖然這部分有賴審查成員組成結構的超然客觀，但上述期待不應是奢想、夢想，而是應該立即斷然改善或展現選務機關的超然中立。

從罷免活動的推進過程來看，試問有多少連署人、投票人耐心看完「罷免理由書」、「答辯書」內容？成熟的民主權行使應該以什麼為基礎，是主觀情緒還是客觀論證？街頭上許多的積極論述看來都是主觀情緒，或者是假裝為客觀論證。

只要詳細分析「罷免理由書」內容便能歸納出幾項典型論述，例如刪除預算損害民眾福祉、支持修法影響國安、問政表現怠惰不積極等等，也常見「可能、不利、不符合民意」等缺乏佐證證據用詞。

行政機關本於職權應該妥善實踐忠誠忠實的義務，本於法令中立客觀。若公告的選舉罷免文書內容涉及不實指控，中選會應有所動作。

回顧此次大罷免，罷團提出的種種罷免理由部分缺乏具體實證，也讓真真假假的訊息在網上流傳，成為另類「謠言傳播站」，加劇了對立。面對此次大罷免結果，期望賴政府反思，也期望行政機關能檢討此次大罷免過程中的可能疏漏，敦促台灣民主進步。