大罷免綠營重挫 賴還要續走自毀黃磚路？

昨天台灣民主制度迎來一次震撼教育式的檢驗。號稱歷來規模最大的「大罷免」行動，藍營完勝、罷團潰敗、綠營重挫，民進黨政府自二○二四大選以來，首度在選舉操作上遭遇全面挫敗。然而，在熱鬧的數字與勝負之間，我們更該問的是：這場政治動員的勝利，是否也是民主的勝利？抑或是另一場通往自毀的「黃磚之路」起點？

「華盛頓郵報」專欄作家Kathleen Parker在七月廿五日以「川普的黃磚之路並不通往奧茲」為題，提醒世人：政治人物對於不同的陣營與聲音，如果只沉迷於控制與清洗，而非制度與包容，那麼所走上的不會是通往神秘王國的黃磚路，而是一條逐步自我融化、自毀聲望的深淵之路。這句話，用來形容當前台灣執政黨的選擇，無比貼切。

罷免制度，本該是公民制衡代議士權力的合法手段；但當其背後的節奏與操作邏輯，逐漸轉由政黨主導、由中央指揮，原本屬於民眾的問責機制，卻悄然變質為黨派動員的工具。這次的罷免標的不再是施政失職的個別議員，而是整批在野陣營的象徵性「政治標本」—「只要你是對手，就要清除」，這不再是民主的遊戲規則，而是權力競技場的生死格鬥。

事實上，在這場大罷免前後，制度操作與民主精神的落差已令人憂心。從行政資源下鄉助選，到執政高層釋放「整肅反對勢力」的言論，再到媒體鋪天蓋地的暗示性報導，所營造的不只是一次投票，而是一場清洗異己、劃清敵我、鎖定忠誠的權力儀式。

這場行動，無疑點燃了在野陣營支持者的激情，也一度穩固了政黨動員結構；但後果是什麼？是制度信任的進一步流失，是對選票與民意真正價值的質疑。選舉操作成為「政治清算的遮羞布」，制度成為「黨意合法化的工具」。這樣的走勢，不正是走上那條「黃磚之路」嗎？乍看之下金碧輝煌，實則通往虛構的幻境與制度的空心化。

真正成熟的民主，不只是讓你贏，更要讓對手可以安全地輸，並繼續存在。政治應是長期博弈，而非一次性的殲滅。當勝利淪為消滅異己的藉口，當罷免轉為打擊對手的儀式，民主已不再是權力的節制機制，而變成權力的延伸手段。

這次罷免結束後，藍營獲得壓倒性勝利，的確重新定義了戰略主導權，但問題仍未解決。罷免制度的初衷能否被重新理解？選民投下選票時是否感到自由而非被挾持？在這些問題未被認真對待之前，每一次的勝利都可能是下一次信任流失的開端。

罷免，是權利，不是武器；民主，是共存，不是清算；選舉，是節點，不是終點。

台灣現在的關鍵不在於誰贏，而在於制度還剩下什麼。如果執政黨執意走在這條政治清算的黃磚路上，那麼結局恐怕如同Kathleen Parker所言，不是走向王國，而是逐步走進權力自毀的深淵。