星期透視／罷免大破功 展現公民覺醒反抗力量

綠營與罷團雖強力動員，但首波大罷免以「大破功」收尾，一席藍委都沒被罷掉，除能凸顯台灣多數民意不贊同鬥爭式的罷免操作，更等於對賴投下不信任票；不僅總統權威受到衝擊，綠營要在八月廿三日第二波投票反攻更困難，畢竟罷免已造成社會割裂、互不信任，更摧毀「台灣最美的風景是人」的光榮感。而今多數民意支持反罷，除真正的公民力量覺醒反抗外，罷免操作功虧一簣，其實早有脈絡。

首先，罷方無差別攻擊，反使社會對藍營產生「受害者症候群」，畢竟罷方多只祭出虛無縹緲的「親共」標籤或無實據的涉弊指摘，鮮少舉出要罷免藍委的堅實理由；更甚者，府院黨更被認為利用優勢資源打壓在野，更可能讓民眾產生「一黨獨大威權」的恐懼。這些情緒堆疊，不僅鞏固藍營基本盤，更順勢產生對其有利的受害者症候群。

其次，罷團和民進黨的競合關係複雜，甚至競爭已大於合作，畢竟除了罷掉藍委後的補選，是尊重罷團還是黨中央主導，恐引發猜疑外，民進黨或也擔心若罷免成功，罷團、曹系可能進一步影響決策，掣肘賴清德。民進黨雖要求黨公職配合罷團，但否全力動員也有懸念，特別是縣市議員也會擔心若動員太猛，日後會否反被藍營罷免。況且前總統蔡英文投票前貼文又寫得諱莫如深，只有感謝公民團體並稱她會去投票，也無「大罷免大成功」，黨內英系如何解讀更耐人尋味，都會限制綠營催票動能。

再者，以日本等於是完全順從「美意」並大開市場門戶，才有相對低的關稅，此種感覺發酵必不利罷免。畢竟面對川普關稅重拳，政府沒有能讓民眾放心的有效對案，過程不透明，主動權完全操之在美，民間擔心政府擋不住川普壓力、恐面臨比日本更不利的情況，當然會藉不同意罷免給民進黨壓力、來表現民意對政府對美態度軟弱的不滿。

此外，風災效應成壓垮綠營的最後一根稻草。賴總統雖到南部視察，但被質疑同理心不夠；如回應災民是否能請國軍協助，賴「不能什麼事都靠國軍」、「法律規定，國軍是不能進去民宅」等都引發爭議，也讓民眾對綠營的「萬事莫如罷免急」產生負面觀感。

最後，藍軍以盧秀燕、蔣萬安及韓國瑜為主的「黃金三角」在反罷戰役中扮演關鍵角色，蔣為「抗綠先鋒」、盧也強化火力對準賴清德，韓則護住藍委心脈，加上侯友宜與張善政全力守護選區，呼應藍軍「對賴清德投不信任票」的主軸，並與民眾黨主席黃國昌訴求「還柯文哲公道」的第二戰場相互呼應。藍白聯手將民眾對民進黨、賴清德的不滿及對柯文哲的同情擴張到極限，也是擋住罷免的關鍵。

總之，大罷免名不正、言不順，逆民意而為之，自我反噬也是剛好。（作者為文化大學廣告學系教授）