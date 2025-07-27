協商才能解大法官提名僵局

日前立法院再度全數否決總統提名的七位大法官人選。目前司法院僅存八位大法官，憲法法庭無法運作的困局依然延續，攸關人民權利救濟與憲政秩序的根本機制，陷入持續停滯的僵局。如今首波「大罷免」落幕，未能改變國會生態，賴總統更應正視國會現實，主動釋出善意，以理性對話為前提，尋求與在野黨重啟協商的契機。

本次提名案未能過關，固然與提名人選的專業背景與政治形象有關，但更深層的原因是整體政治氛圍高度對立，朝野彼此角力，互信基礎薄弱。在野黨內部即有聲音指出，若再有兩位大法官獲得通過，即可使憲法法庭達到最低開庭門檻，得以重啟運作，屆時恐對《國會改革法案》等關鍵立法作出違憲宣告。為防止憲法法庭淪為政治操作工具，遂形成全面否決之共識。

惟值得注意的是，此次提名名單中，部分學者如蕭文生與詹鎮榮，在全院委員會審查階段曾獲國民黨委員肯定，黨團內部原亦有放行的聲音，顯示其學術聲望與專業能力獲跨黨派認可。可惜最終仍受政治氛圍牽動，未能獲得共識。

然而憲法法庭的設置原為保障人民基本權利、維護法制正義，不應淪為朝野鬥爭的犧牲品。大法官職司釋憲與審查法律合憲性，需具備專業獨立性與社會信任感。若長期處於癱瘓狀態，不僅削弱對違憲法律的修正機能，更將侵蝕人民對司法制度的信賴，損害民主憲政的根基。

當年陳水扁總統亦曾處於朝小野大的格局，最終透過與在野黨充分協商，促成大法官人事案順利通過，足為今日借鏡。大法官人選雖由總統依憲法提名，但「須經立法院同意」本即意涵制衡與共決精神。在實質朝小野大依舊的情勢下，若賴總統再一意孤行，繼續無視國會民意與憲政平衡，勢將迎來第三次封殺的政治風暴，屆時不僅憲法法庭遙遙無期，總統的憲政領導威信亦將難以維繫。