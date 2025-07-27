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台灣中道力量的勝利

聯合報／ 劉宗夏／金融分析者（台北市）

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首波大罷免結果揭曉，藍白沒有得意的本錢，當然今天這種結果代表藍白支持者強烈凝聚，想要給執政的民進黨一個教訓，但也有不少非藍綠鐵票投下不同意票，他們不是支持藍白，而是反對民進黨分裂台灣。

過去民進黨為了選舉利益操弄抗中保台，多數時候都嚐到不少甜頭，這一次是罕見的大敗，為什麼輸得這麼徹底？不是因為台灣人對於中共的態度大幅改觀，而是受夠了賴政府的兩面手法，口喊團結、實則為了政治利益撕裂台灣。

從結果來看，顯然中間選民也出來表態！不同意罷免的比例大幅高於同意，代表非藍綠選民覺得若不出來表態，台灣社會可能會被推向危險的懸崖邊：用膚淺的口號，喊個反共，就可以區分台灣人誰愛台、誰賣台。如今這個投票結果，就是台灣社會拒絕低俗文化的訊號。賴政府不能再躲在後面，應該要出來對於造成台灣社會的內耗紛亂道歉。

當然結果也代表了民心的難測，當初「卅五名藍委進入二階」幾乎把國民黨打到谷底，民進黨也用司法抄國民黨的家，眼看藍軍就要被團滅，但是民進黨得意忘形、操作過頭，反被民意反撲。所以在野黨看到這些過程更應該警惕，應該心懷謙卑、步步為營，勿犯民進黨得意忘形的錯。

今天是台灣中道力量的勝利，不是任何一個政黨的勝利。

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