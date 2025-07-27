為政以德 勿輕試白虎湯

吵嚷將近九個月的首波大罷免落幕，廿四比○，台灣選民選擇民主制衡，國會結構不變，有一首宋人楊萬里的詩，非常適切形容這次的大罷免：萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧；到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。

由執政黨來發動大罷免，是典型的「萬山不許一溪奔」，取得總統大位，表示在中央五院中實質控制四院，行政、司法、考試、監察的院長及重要首長，都由總統欽點，唯獨立法院由公民直接選舉委員，由委員選出院長，如果連這個也要沒收，那就是崇山峻嶺巍然聳立，食銅食鐵，連一條小溪都不許過。

愈不許小溪存活，小溪就會拚命日夜喧譁，終於掙扎衝到山腳，找到出路，小溪拚出一條路，「堂堂溪水出前村」，阻擋小溪的萬重山，只能奈其何。

為了讓執政黨好做事，不惜撕裂台灣，空轉經年，就是要取得國會多數；媒體一方面噬血，一方面有其意識形態堅持，於是打開電視新聞台，都在講罷免，宛如台灣已無正經事可討論；經過渲染擴散，罷團、反罷團對立，親友反目，社會更成兩派，「不支持罷免，就不是台灣人」，把一半的國人歸為「旗魚人」與雜質。

政治人物更好笑，猜猜這句話誰說的，「罷免是人民的權力，但是不能是政治鬥爭的工具，有人想要利用比較低的罷免門檻，來拉下大選中，以過半選票當選的立委，如果我們不在意，他們可能得手，所以明天我們一定要用手中這一票，遏止沒有正當性，只為政治計算的罷免」。

是誰講得這麼義正詞嚴，應該給他鼓鼓掌？不用猜，政客之言如月亮，初一十五不一樣。藍罷綠，綠的頭人會這樣講；綠罷藍，藍的頭人也一樣這麼講。政治失掉公義，只看到權力，我們選民何必隨之起舞。

如果有針對性，找特定立委罷，或許會成功；但民進黨的目的是要控制國會，所以要換掉六席以上，因此團滅式遍地開花，這是梭哈的賭法「卅一位通罷應可撈到六位」，心術偏離正道，變成貪心不足蛇吞象的「白虎湯」，白虎湯是有特效的猛藥，但使用不當可能致命，果真。

年初國運籤，台南的南鯤鯓代天府「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」，最後的「未得安」，有兩種解釋，照字面是不好過，但亦有一說「未」指未月，即農曆六月，所以當家的執政黨，只要大罷免一過，從此頭過身過，海闊天空，完全執政；但可惜，天不從黨願。

這次「大罷免、大失敗」，民進黨重傷，八月廿三日的二波罷免已成強弩之末，但接著會面臨內閣改組、國會黨鞭是否更換的壓力，而且牽動明年縣市長選舉，甚至二○二八年總統連任的大選。

「大罷免」給三黨的教訓是，為政以德，勿試「白虎湯」。