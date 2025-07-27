名家縱論／民主止跌回升的關鍵時刻

昨天舉行的第一批罷免投票開票結果，成案的廿四位國民黨立委全部未通過，另民眾黨新竹市長也未通過，當然最終席次有無變動，還繫於八月廿三日第二批七位國民黨立委罷免投票結果。無論如何，民意可說再清楚不過：我們已經給民進黨足夠的機會，現在是人民捍衛民主的最後關頭！

此次投票不僅攸關我國民主發展，還會影響兩岸的戰略調整，絕對是關鍵時刻。台灣在世紀之交的十四年間，通過七次修憲完成全面民主化，在華人世界拔得頭籌，意義非凡。雖然大家也知道，對這個初登場的民主抱太高期待是不切實際的，我們也的確犯了不少新興民主常犯的錯誤，只是更具福爾摩沙的生猛風味而已，比如國會動輒失控打群架，更不要說二○○四年翻轉大選結果的兩顆子彈。但這些都還可以視為建立良性政黨競爭文化的摸索過程，某種成長的陣痛。

真正的考驗還是在於基本規則的遵守，兩千年只拿了不到四成選票的陳水扁總統，所領導的民進黨在立法院連三分之一席次都不到，面對的就是所有半總統制的總統都可能碰到的難題：任命的政府必須得到立院多數支持，如果沒有，就只能和友黨協商組聯合政府，或者請對立的政黨組閣，否則注定空轉！這是憲政工程不變的邏輯，因此儘管同類憲法多未明定此一規則，在一九八六年法國密特朗總統跨出左右共治的第一步後，此一基本規則已在此類國家快速確立。

所以當陳總統執意以少數政府執政八年，我們看到的就是各種建立在多數統治基礎上的基本規則，如法律保留、預算保留等被大量迂迴扭曲，政風也因此快速惡化。之後兩大黨各連續執政八年，都是行政立法一貫的完全政府，雖也出現制衡不足的憲政問題，但至少多數統治的第一天條沒有問題。直到去年一月，同時改選的總統和立法院，民進黨總統當選人只得到四成支持，立法院也只有四成五席次，但賴總統還是堅持以少數政府走下去。不僅如此，本應保護民主的院級和部會層級獨立機關，賴總統倚仗之前八年執政餘蔭，更是上下其手，直接把三院和ＮＣＣ、中選會，乃至享有外部獨立的檢察體系都當成御林軍。

到這裡，我們的民主體制已和民主沒有太大關係了。但不願空轉的賴總統仍毅然決定，由上而下的把憲法為「原選區」選民保留的罷免權操作成全國一體的「大罷免」，用個體民主的手段來處理總體民主的困境，絕對可以和我們近鄰一夜炮製的和平戒嚴，競逐亞洲地區的活剝民主獎。他的總體民主解方仍是民進黨使用多年的「抗中保台」，當成洗腦口號很響亮，政策上卻很難化為積極可行政策，其實正是去年多數選民拒絕民進黨的主因。但正面選舉過不了，何不試試負面罷免的仇恨動員（「親中賣台」）？

荒謬的大罷免終歸失敗，零分！台灣人民以如此戲劇化的方式告訴賴總統和民進黨，這不是我們要的民主。選務花費十幾億還算小事，社會撕裂和政府空轉，才是難以彌補的損害。多數不當然代表真理，但少數必須接受多數民意卻是無法繞開的基本原則。從這個角度看，在野的國民黨和民眾黨這次真誠合作，不僅是能有這樣結果的主因，同時也為撥亂反正提供了堅強的基礎。我的意思是，不要讓賴總統坐困愁城，他不需要對國會負責，但基於憲法，他有義務組建可以對多數負責的政府。退無可退的，絕對包含朝野政黨！（作者為政大講座教授）