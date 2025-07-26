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罷免、反罷免 一堂太早的親子課

聯合報／ 裴凡強／文字工作者（台北市）

每天接送五歲的孩子上下學，東門站附近總集結許多「公民」，起先是連署、再來是舉牌，或扮成熊的模樣搞得如同嘉年華。小朋友自然好奇這些人在幹嘛，罷免又是什麼？

於是我就講了一個故事：有一個小朋友被多數同學選為班長，任期到中班升大班的暑假為止。結果不到半學期，就有同學串聯要重新投票換掉他，以便改選新班長。理由是，一，他去上海探親，有可能會聯合大陸的小朋友來欺負台灣小朋友；二，開班會都缺席；三，阻擋了班上買玩具的預算。

但實際上：一，兩岸交流本來就是正面的事；二，班長非但全勤，而且還提出很多建議；三，那些其實是不需要花費的浪費，何況跟往年相比，預算不減反增。其他還有很多光怪陸離的理由，但孩子已經懂了，他說不應該罷免班長。

其實這些本不該是幼兒園家長的親子話題，但既然政治無所不在，也只能提早教育小朋友了。這場多餘的罷免，又把台灣逼到要表態的兩個極端，整個社會是否能再回到常態？實在令人憂心。

罷免 親子 投票

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