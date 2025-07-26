用一包文宣面紙 讀出街頭民心

選舉時，台灣是個顏色分類、世代割裂的社會，但選舉外的日常倒是風平浪靜，所以大家格外珍惜選戰激情吶喊後的歲月靜好。這次大罷免無端掀起千層浪，但也讓我有機會借助標明立場的面紙，近身觀察台北人。

中山站前廣場，來往新光三越的行人國籍多元、立場多元。不開口，還真無法分辨身分。我一邊發面紙，一邊揣測國籍及立場。若妝容完美、衣著時尚，神情高冷者，大多為刻意疏離政治的族群。他們經過手舉標牌的團體時，標準動作是下顎微揚目光迴避匆匆通過，但此時如果滿臉微笑眼神熱切遞上面紙，立見分曉。有微抬手輕搖二指，表情冷峻，立場分明；有略頷首表達歉意，心思猶豫；有人用異國腔表示「我不能投票」，卻歡喜拿過面紙當紀念。也有幾位高冷族走過又回頭：「不同意？我喜歡！」拿走面紙，送上微笑。

有位可愛小姑娘羞澀地說：「我支持同意耶！」我回她：「那會領不到一萬元哦！」她說：「那不是重點。」我又說：「那會少了五天假哦！」小姑娘立刻語塞。放假對這群無憂無慮的孩子好像比較重要，我真想追問：那和平是你的重點嗎？

中山站前廣場若代表了台北的時尚優雅，驟雨中的中山國小站則多半是上班族。看看他們揹的包，拿的提袋，正在滴水的傘，我總覷著還有誰的手有餘暇，再遞上面紙。收或不收，眼神一對就了然於心了。卻總有人兩手提滿物件，刻意繞過來，再張開中指無名指，示意我把面紙夾入，相視一笑，心有靈犀。

台北就是這麼可愛，表面的冷漠下，民意卻以各種形式流淌。有人遠遠繞過，有人目標你而來。但最多的卻是眼神一直迴避，但到你身邊時卻悄悄收下面紙、比個讚的低調；還有一個人拿了面紙，後面都跟著收下的從眾。我喜歡街頭近身觀察，努力在大罷免的喧譁中，建立一點街頭政治學的價值。