今天，台灣正舉行一場華人世界共同矚目的大罷免政治運動，支持或反對方都聲嘶力竭。從邏輯與良知來探究，執政者假公民力量全力發動大罷免，根本是荒腔走板的大鬧劇，日後恐成為華人民主的汙點！

首先就邏輯而言，本屆立委們是去年經全體選民票票等值寄予託付選出來各政黨的勝選者。如有違法則應依據法令，透過司法程序審理，方能解除其職位並辦理補選。且「少數服從多數」是最符合民主法治的議事規則。然執政黨卻因掌握國會席次過少，不服輸於多次預算案與法案表決，屢提覆議案，甚至聲請釋憲並蓄意不執行立法院通過的決議案。這種藐視立法權，違背三權分立原則之作法、已是違法與理虧在前。

而今執政黨不依正當程序，反而由總統假「更大民主」毫無正當性且極度民粹的說詞，發動所謂公民團體的政黨側翼，動用龐大資源來針對反對黨立委進行「無差別大罷免」，企圖奪回國會多數席次好掌握立法權，以遂其假民主實獨裁的政治野心與企圖，實令人無法苟同。

尤以總統之尊，以國家資源發動所謂「團結十講」，罔顧總統理應照顧全體國民、帶領國家民主發展的高度及格局，偏以錯誤、偏狹的論理夾帶獨裁野心、分化國民團結的「雜質與更大民主」說法來挑動國民對立抗爭，更令人寒心。衡諸世界上實施民主選舉制度的國家或總統，哪有如此對反對黨推動「無差別大罷免」的執政黨與總統？

再從「良知」來說，憑良知做人做事，是一般正常人應遵循的道理。夏秋兩季頻發颱風災害的台灣，在丹娜絲颱風侵襲下，已造成南部部分地區民房、水產、農作物及光電板受損，據說房屋修復、農作、水產養殖之災損達數十億元以上，更別提一般民眾受停電、停水、停訊之苦。政府應全力解決民眾燃眉之急，而今卻汲汲於動用國家資源清除異己。

近兩日又有范斯高颱風來襲，各地恐降下大雨，執政黨不以風災災民、財損之搶修為念，全心做防颱準備，只專心動員搞大罷免，哪有良知可言？

從理性邏輯與感性良知來「就事論事」，執政黨為其黨派利益「大成功」發動的大罷免，是最荒謬的鬧劇，是台灣的大失敗，是全體國民的大悲哀。走筆至此，悲嘆之餘，只能懇祈老天慈悲並垂憐向來純樸善良的台灣人民，護祐辛苦的漁農民的莊稼與魚場啊！

大罷免如颱風，別亂台！