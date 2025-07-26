聽新聞
0:00 / 0:00

罷免分裂台灣 淪香蕉共和國

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）
7月26日為罷免投票日，各政黨皆在近期倡議當天出門投票。記者林澔一／攝影
7月26日為罷免投票日，各政黨皆在近期倡議當天出門投票。記者林澔一／攝影

全台充斥激情的大罷免，連英國《衛報》也注意到街角與垃圾車旁的連署站，報導引述政治學者南樂的說法，他表示從未見過如此分裂的台灣，其傷口恐難癒合。

意見領袖也鏖戰中：前台大教授林火旺說民進黨透過大罷免而洗腦社會大眾，把對立陣營視為中共的幫凶與統戰的在地協力者；前政大教授鄭自隆認為罷免應是針對個人在議會的表現而定，沒有在野黨全體立委都是罷免對象的團滅道理；台大特聘教授顏厥安發文「欲哭欲笑據在伊｜一個深綠學者不贊成大罷免的反思」，認為國家元首理應努力擴大團結因應挑戰，怎會搞成大對抗大分裂？

相對的，企業家曹興誠回應大罷免是因藍委集體犯罪；前外長陳唐山說罷免若不過，中共就有機可趁，台灣人不能讓中共同路人糟蹋…，逐條審視，似乎沒與綠營沆瀣一氣的，均是「親中賣台」。

回顧二○二二年，為保住會遭罷免的立委林昶佐，蔡總統表示要終結惡罷亂象，罷免不能是政治鬥爭的工具；時任副總統的賴清德也說立委沒有違法卻遭罷免，很莫名其妙。

大罷免只因「選輸翻桌」而圖謀成為多數黨，實在對不起民主進步的黨名；舔共等標籤只是欲加之罪何患無辭。二○二一年，川普選輸而煽動民粹闖入國會打斷認證程序，同黨的前總統小布希痛批如在「香蕉共和國」（傀儡國家）。國人實應明辨大罷免的意涵，勿遭洗腦。

延伸閱讀

724罷團造勢人潮擠爆凱道滿到景福門 曹興誠：罷免是愛台與賣台對決

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

被指「未兌現捐款」…曹興誠怒告翁曉玲 清大：已函覆北院

保台形象翻船？曝曹興誠與中共官員見面照 國民黨酸：舔共急先鋒

相關新聞

大罷免若過 台恐淪大黑箱

我並不在意大罷免後拿不到普發全民的一萬元。作為公民社會一分子，我害怕的是藍委被罷、綠委成為國會多數，國內大眾的「知情權」...

守護台灣民主 拒政客亂台

近來信箱天天塞滿「罷免」文宣，且篇篇以「抹紅」、「反共」為名，並聲稱若罷免不成，這些立委會把台灣送給中共！我們有不同意見...

這一票 意義重大

今天前所未有的大罷免投票登場，這一票意義重大，選民應靜下心深思熟慮，做出明智抉擇。

罷免、反罷免 一堂太早的親子課

每天接送五歲的孩子上下學，東門站附近總集結許多「公民」，起先是連署、再來是舉牌，或扮成熊的模樣搞得如同嘉年華。小朋友自然...

用一包文宣面紙 讀出街頭民心

選舉時，台灣是個顏色分類、世代割裂的社會，但選舉外的日常倒是風平浪靜，所以大家格外珍惜選戰激情吶喊後的歲月靜好。這次大罷...

大罷免後如何回歸理性 共創福祉

曾任哈佛大學公共衛生學院院長的Barry R.Bloom，強調「國家突飛猛進的先決條件是民眾健康、教育普及與經濟發展」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。