罷免分裂台灣 淪香蕉共和國

全台充斥激情的大罷免，連英國《衛報》也注意到街角與垃圾車旁的連署站，報導引述政治學者南樂的說法，他表示從未見過如此分裂的台灣，其傷口恐難癒合。

意見領袖也鏖戰中：前台大教授林火旺說民進黨透過大罷免而洗腦社會大眾，把對立陣營視為中共的幫凶與統戰的在地協力者；前政大教授鄭自隆認為罷免應是針對個人在議會的表現而定，沒有在野黨全體立委都是罷免對象的團滅道理；台大特聘教授顏厥安發文「欲哭欲笑據在伊｜一個深綠學者不贊成大罷免的反思」，認為國家元首理應努力擴大團結因應挑戰，怎會搞成大對抗大分裂？

相對的，企業家曹興誠回應大罷免是因藍委集體犯罪；前外長陳唐山說罷免若不過，中共就有機可趁，台灣人不能讓中共同路人糟蹋…，逐條審視，似乎沒與綠營沆瀣一氣的，均是「親中賣台」。

回顧二○二二年，為保住會遭罷免的立委林昶佐，蔡總統表示要終結惡罷亂象，罷免不能是政治鬥爭的工具；時任副總統的賴清德也說立委沒有違法卻遭罷免，很莫名其妙。

大罷免只因「選輸翻桌」而圖謀成為多數黨，實在對不起民主進步的黨名；舔共等標籤只是欲加之罪何患無辭。二○二一年，川普選輸而煽動民粹闖入國會打斷認證程序，同黨的前總統小布希痛批如在「香蕉共和國」（傀儡國家）。國人實應明辨大罷免的意涵，勿遭洗腦。