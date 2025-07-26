剷除仇恨種子 拒絕邪門歪道

教育部成語典對於「邪門歪道」的釋義是：不正當的行徑或事情。更舉出例句：「腳踏實地是獲致成功的不二法門，你可別整天想著那邪門歪道的事。」因此，個人、團體或組織都必須奉行正當的行徑或事情，不要「邪門歪道」。

民主制度下的政黨也都有其必須遵守的行徑與可以做的事情，否則就是「邪門歪道」。當年蔣經國總統開放成立民進黨，開放黨禁、報禁，而後黨政軍退出媒體及校園，主要都是考量既然要建立民主開放的國家，就不能走不正當的行徑或做不正當的事情。

兩千年時台灣終於成為真正的民主國家，因為在台灣有了第一次如其他民主國家一樣的政黨輪替。詎料，陳水扁總統領導的民進黨政府不珍惜呵護這顆民主幼苗，開始「邪門歪道」，不腳踏實地施政，卻從教育著手，播撒仇恨的種子，修改課綱，替「抗中」鋪路，灌輸對特定政黨的厭惡、而非正確的民主思想與觀念。

時至今日，那些仇恨的種子已結實纍纍，所以賴總統可以公然宣示「不是表決多數贏就可以」，不曉得民進黨的這些作為相對於其他民主國家的標準而言，是不是「邪門歪道」所定義的不正當的行徑或事情？

今天的大罷免，可算是民進黨先「邪門歪道」地利用司法，將罷免的名單操作成只有國民黨籍立委，這份名單被賴總統在「團結十講」中說成是要被打掉的「雜質」，柯建銘更利用種下的仇恨種子說出「不去罷免非台灣人」來作為第一波仇恨成果的收成，收成結果將會左右民進黨爾後更多「邪門歪道」的力道。至於國民黨呢？繼續承受民進黨「邪門歪道」的打擊？還是臥薪嚐膽，將仇恨種子剷除，開大門，走大路，挽救這個寶島上的民主制度能夠容許「雜質」？

期望台灣政黨腳踏實地，只作正當的行徑或事情，不再「邪門歪道」！