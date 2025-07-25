非核「新五不」成國安危機

美國海軍情報局前指揮官史都德曼少將廿三日表示，支持台灣能源多元化，並認為台灣至少要擁有一座核電廠。這不是美方人員首次對民進黨的能源政策表示關切，事實上不用美方明說，一場風災就已將執政黨引以為傲的「非核家園」真相狠狠撕開。

蔓延海面的光電浮台怵目驚心，讓民眾懷疑光電設施是否會破壞台灣生態，儘管官方宣稱光電設施損失不大、僅影響些微發電，但個人不以為然，認為政府在掩飾災情。其實，民進黨的「五不」能源政策可以好好檢討修正，否則會淪為「新五不」。

「第一不」為不科學。明明按照推算，至二○二五年台灣無法供足廿％的光電與風電，但九年前蔡政府仍硬推。能源政策是公共政策一環，講究用科學方法去論證，但很可惜民進黨政府不尊重科學專業，讓台灣原本供電充分穩定、電價便宜的投資環境破壞無遺。

「第二不」為不環保。為滿足廿％的光電與風電供應，民進黨政府在台灣各地大量毀田，毀林種電，也美其名推出漁電共生，但結果是重創台灣農漁業生產環境與水土保持。如果齊柏林先生仍健在，再一次空拍台灣災後現象，想必會更加痛心，台灣的環境九年來如何被民進黨非核家園能源政策破壞得一塌糊塗。

「第三不」為不健康。從蔡政府到賴政府，為補上核電廠關機後可能用電缺口，大量設置火電機組或重啟舊燃煤機組。火電不管燃油、燃煤、燃氣都會排放致癌物質在空氣中，且當前台灣罹患肺癌人數大增，推估今年國內肺癌發生人數將增加至二點八萬人，高居癌症第一名，能源政策不可不顧及百姓健康。

「第四不」為不公義，蔡英文曾口口聲聲電價不會漲，但執政後期仍電價飛漲；國庫連年補助台電數千億，拿全民的錢去補貼綠電業者，卻屢屢傳出「自肥綠友友」新聞。民進黨能源政策使台電連年巨額虧損、國家負債劇增，哪有公平正義可言。

「第五不」為不守法，民進黨政府看到光電或風電可能未達標或可能產生缺口，不惜遊走法律灰色地帶，如為讓天然氣接收站能順利施工，在環評仍存在爭議時硬推三接與四接工程；為讓光電及風電的順利達標，不遵守環評程序或水土保持作業，因此山坡地被夷平做光電場、潟湖或埤塘也難逃，此次風災恰恰將這些光電設施引起的災情攤開在國人眼前。

民進黨能源政策造成天怒人怨，已淪為此「新五不」，同時也成為國安危機。部分政治人物一直喜愛向日本學習，個人認為賴政府也可學習參考日本能源政策，畢竟日本也是從非核到又開始擁核，同時也明示要實現「淨零排放」目標，就不能排斥核能。