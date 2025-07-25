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川普關稅 欺善怕惡搞雙標

聯合報／ 黃惠／退休媒體工作者（台北市）

美國與中國大陸廿八日將在瑞典第三度關稅談判，美國希望中國再多開放精煉稀土出口。稀土用途廣泛，從化妝品、手機、電動車，到飛彈、量子電腦、戰鬥機、航空母艦都需要它。也就是，稀土是「生活的添加劑，工業的維他命，科技的調味劑」。

精煉型稀土，中國占有全世界九十％以上的市場。各國無法生產的原因有二，一是中國的人才、技術長期投入，製程有發明，提煉技術也有改善，其他國家無法追趕；二是稀土汙染量大，所以中國都選擇在西北、蒙古渺無人煙的地方生產。

稀土很重要，吻合川普的「製造業回美國」標準，川普敢向中國要求嗎？

晶片和稀土原先都在美國生產，但美國在製造過程中，認為這兩種產品附加價值低，製造辛苦，又會產生大量的環境汙染，所以就移出給別的國家生產。

晶片從美國到日本，再到台灣，台積電將晶片做到無與倫比，先進製程產品全世界市占率九十％以上。川普說「台灣偷走了我們的晶片」，實不公平。稀土也一樣，美國不願做，中國做，提煉技術不斷創新突破，現在美國對精煉稀土需求甚殷，希望中國足量供應，又怕不給，所以同意開放輝達Ｈ20出口中國。川普不敢說「中國偷了我們的稀土」，這是欺善怕惡。

美國怕精煉稀土進口量不夠，科技軍工產業停擺，所以百般討好中國能再多開放。美國曾說，「新疆棉是中國勞工集中營做出來的血汗棉，我們不用」，稀土生產環境比新疆惡劣，但美國敢說「稀土是高汙染工廠做出來的，我們不用」？這就是美國的雙標。

對台灣的半導體晶片，美國可能課以重稅；對於稀土進口，美國又敢課多少關稅？全世界都在看。

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