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守護台灣民主 拒政客亂台

聯合報／ 蔡慧心／退休教授（台北市）

近來信箱天天塞滿「罷免」文宣，且篇篇以「抹紅」、「反共」為名，並聲稱若罷免不成，這些立委會把台灣送給中共！我們有不同意見的公民，也被罷團堵街質疑：「你怎麼不去反共？」生長於台灣，我當然反共產專政、護自由民主，但是我不能對公共政策有質疑嗎？如此的「麥卡錫主義」幽靈罩頂，處處質疑公民的忠誠度、撕裂社會、令人噤聲。這是我們引以為傲的自由民主的台灣嗎？孰令致之？

表面上是「公民團體」發動大罷免，但背後發動者早已由暗化明。在其中，兩名政客領銜奪權亂台，才是最令人心驚的。

首先是萬年「柯總召」，從去年民進黨失去國會最大黨席次及新竹市老地盤的選戰後，就開始策畫「大罷免」，後也由賴清德總統說出「以更大的民主」反撲選舉結果。在立法院，此「總召」總是霸占發言時間，不溝通並扭曲汙衊在野黨的議案，可見其處心積慮布局推動「大罷免、清洗在野黨」之奪權路徑。除了發動側翼全面封殺在野黨立委，新竹市長若罷免成功，自然又成為此一盤踞新竹政壇數十年的政客之禁臠。選輸即刻翻桌，這是民主國家常態嗎？

其次是曾經遊走兩岸的紅頂商人曹興誠，不斷以「打著紅旗反紅旗」的共黨革命伎倆，拿著我們中華民國神聖的國旗，以「反共護台」之名，一路造謠汙衊，將在野黨立委全部打成「中共同路人」；混淆民眾認知，散播社會仇恨及恐懼，坐收亂台奪權之利！請問曹興誠，若你真心愛護台灣，堅守民主自由信念，何以不能包容我們生長在台灣的良善多元公民與意見？何以要破壞選制、製造社會仇恨、激化社會分裂？何不讓我們百工百業，團結面對國際的科技與經濟挑戰，全力以赴、不分黨派、同舟共濟？

我是公民。我珍惜在台灣的中華民國憲法體制奠定的政治、經濟與社會公平正義之基礎；我支持國會公共政策的理性問政、民主制衡；我看透兩位政客領銜策動的「大罷免」亂台奪權陰謀，我拒絕服從。

沉默的公民們，讓我們守護台灣民主，明天出來投票，堅定投下「不同意罷免」一票！

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