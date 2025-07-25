大罷免若過 台恐淪大黑箱

我並不在意大罷免後拿不到普發全民的一萬元。作為公民社會一分子，我害怕的是藍委被罷、綠委成為國會多數，國內大眾的「知情權」再次橫遭剝奪。

公民知情權又稱群眾「知的權利」，即指人民對於國家重大決策、政府重要事務及社會上發生與公民權義密切相關事件，享有了解和知悉的權利。近期因我當局對關稅談判過程與內容諱莫如深，導致國內各行各業前景未明，惴惴不安；萬一我方被迫對美大幅讓步、犧牲產業與勞工生計，等於也讓全民苦吞下沒收知情權、放任行政獨斷專行的惡果。

另觀察對岸近期鬧得沸沸揚揚的甘肅天水幼兒園鉛中毒案。當地民眾群情激憤、質疑政府隱瞞實情，幾乎釀成「信任危機」，除受害學童眾多外，實與一黨專政下，社會輿論長期受行政管制，缺乏獨立透明的民意監督有關。

放眼先進國家政治運作，俱無偏激的全面罷免民代設計。按大法官釋字第二六一號「民意代表之定期改選，為反映民意，貫徹民主憲政之途徑」、第四九九號「按國民主權原則，民意代表之權限，應直接源自國民之授權，是以代議民主之正當性，在於民意代表行使選民賦予之職權須遵守與選民約定，任期屆滿，除有不能改選之正當理由外應即改選，乃約定之首要者，否則將失其代表性」解釋。如果我們自認民主法治、社會互信度與保障公眾知情權，與歐美同列，對比均優於大陸，難道不該珍惜維護現行定期國會改選制度，以確保中央民代任期內不負選民付託、善盡監督政府職責嗎？

回想洪仲丘命案發生時，因錄影畫面瑕疵被懷疑遮掩真相的國防部，曾遭網友譏諷為「國防布」。待綠營執政、全面掌控檢調、司法、立法、監察等權力後，卻在疫苗、快篩、雞蛋、光電、前述對外談判乃至近日台師大女足隊抽血等案，張起一面面的「經濟布」、「衛福布」、「農業布」、「教育布」。好不容易本屆立院藍白過半，雖國會改革卡關、監督制衡權限不完備，諸多立委仍勇於揭弊、努力通過「公益揭弊者保護法」，才讓公民知情權多年失守局面，稍微得到補救。我擔心一旦大罷免成功、重演一黨獨大、立院倒退為「立法局」的歷史，屆時豈不是又將台灣關回「黑箱」？

懲前毖後，如果你我都無法接受知情權喪失、國政一再淪為黑箱，明天還忍心投下同意罷免票嗎？