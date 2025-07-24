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反智罷免 恐成獨裁溫床

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）
「台北同意罷-中山松信場」在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影

民進黨自去年國會落敗後，籌畫醞釀了近一年的罷免投票，即將在周末登場。這場透過政黨動員、反智反善的民主鬧劇，正體現出當前民主政治的荒謬與困境。

在民主社會中，罷免制度本應是一道防線，是民意對權力失控的最後制衡。然而，當罷免淪為仇恨動員與反智洗腦的工具時，它便不再是民主的保障，而可能成為摧毀民主的利刃。

罷免不應該是一場情緒性的報復行動，但現今某些政黨與政治勢力，正刻意放大對立、製造仇恨，將罷免變為一場政治鬥爭的延伸。

他們不在乎是否有實質政績問題，也不談論公共政策，而是以「他不是我們這邊的人」為由，發動一波又一波的政治清算。

這種動員方式不必訴諸理性與證據，而是訴諸情緒與標籤；對立的不是政策，而是身分；攻擊的不是行為，而是立場。長此以往，民主不再是透過辯論凝聚共識的制度，將淪為一場意識形態零和的陣營戰爭。

仇恨動員又往往伴隨著反智洗腦。執政黨掌握媒體，將資訊刻意切割、片面呈現，社群網路成為「回音室，風向機」，事實被扭曲、新聞專業被貶低，許多選民在連串的誤導訊息中，逐漸對理性討論失去耐性，對複雜議題也失去理解的能力。

這種反智趨勢的背後，展現的是一種對知識與思辨能力的不屑與敵意。政客們明知民眾在情緒高張下難以細讀法律或政策內容，便透過口號、標語、剪輯影片進行情緒操控，最終，選民理性被邊緣化，政治變成一場感官與情緒的表演。那些罷團人士在街頭，不顧旁人感受盡情荒謬地喊口號、唱歌、跳舞即為一例。

當罷免從必要的民主機制，轉變為打擊異己的政治武器，勢必會付出極大的社會代價。首先是治理空轉。一個只在意透過罷免奪回國會多數的執政黨，勢必將所有精力放在罷免、選舉操作，而非政策推動。賴清德總統就任一年多以來，對內，颱風救災無力，對外，關稅談判無能，正是無心執政的結果。

其次是選民冷感。當罷免變成政治鬥爭工具，人民會對民主程序失去信任，投票也只成為雙方陣營催票，不得不然的形式。這種「大罷免」現象，其實反映出民主制度的潛在危機，當選舉與罷免不再基於公共理性，僅是情緒反射，那麼民主制度本身不但可能淪為內耗的陷阱，更可能成為獨裁專制的溫床。

說到底，民主不是選出「誰對誰錯」，而是選擇「如何對話」。罷免制度不應該成為鞏固仇恨的工具，而應是民主自我修復的一環。當我們看到仇恨動員全島橫行、反智洗腦暢行無阻，而罷免被濫用成政治打手，作為公民，我們更應該反思，這不只是政治操作的勝負，而是我們是否還願意相信、維護一個「立基理性，善良對話」的社會。因為，民主不會自行運作，它需要選民的自覺與責任。否則，它必將會被自己所創造出來的制度，慢慢地吞噬殆盡。

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