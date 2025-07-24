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消滅在野黨後 大成功的是誰？

聯合報／ 劉瑞華／清華大學經濟學系教授（台北市）
台北市長蔣萬安、議長戴錫欽昨聚集在小巨蛋門口，為立委王鴻薇、徐巧芯催票反罷免，在路過的車陣及上班人潮旁，有一位支持罷免的民眾，持布條從人行道穿越，表達不同意見。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安、議長戴錫欽昨聚集在小巨蛋門口，為立委王鴻薇、徐巧芯催票反罷免，在路過的車陣及上班人潮旁，有一位支持罷免的民眾，持布條從人行道穿越，表達不同意見。記者林俊良／攝影

近日街頭經常可見「大罷免，大成功」的標語，以及一些年輕人跟隨政治人物喊口號「為了民主進步，請支持大罷免」，此情此景，讓人不勝感慨。

卅五年前我在美國完成學業準備回國任教前，參加一場區域性的學術研討會。擔任主題演講的政治經濟學教授細數幾十年來政治經濟學的成果，直言那些高端嚴謹的理論，對於解釋現實的政治行為並沒有很大的成果。不過他特別提到台灣，那時的民主化相當符合理論的分析。

學者所說的政治經濟學民主化理論，簡言之，即是當國家社會處於低度經濟發展時，威權管制的發展政策可以有效促進成長；隨著國民所得提高，消費與投資的需求就須開放市場來滿足，經濟的開放會進一步要求制度改革的內在力量，於是會產生對於政治自由與民主的訴求。如果政府要繼續維持經濟成長，就有可能出現民主化的政治發展。

真正和平轉型的民主化並不多見，這就是台灣會被國際學術界重視的原因。當時台灣還沒有總統直選與國會全面改選，那位學者稱讚的民主化是「解除戒嚴」、「開放報禁、黨禁」，其中最重要的是黨禁，也就是容許反對黨的成立，台灣進入政黨競爭的時代。

身為學過政治經濟學的大學老師，我一路觀察台灣民主化過程，也偶爾在媒體發表意見，雖然對於現實有許多質疑與不滿，但正如當年那位政治經濟學學者的心得，政治現實與理論是有差距的。從政黨競爭到政權輪替，台灣的政治發展畢竟還在民主化推論的範圍之內，而且推動民主化的背後力量，在經歷兩岸關係緩和、WTO成立，台灣的民主與經濟全球化形成密不可分的關係。終究，台灣在加入WTO後，遭遇了反全球化導致的反民主化事件，那就是反服貿引發的占據立法院。

兩岸簽訂貿易協議，乃是台灣加入世界貿易組織後所承諾的推動項目。不論政府在政策制定與推行過程有何種爭議，民主化的目的就是讓爭議能夠透過民主方式解決，占據國會癱瘓議事顯然是反民主的行為。

民主國家才會發生反民主化，民主制度之下很容易看到反民主的困境，占領了國會，然後呢？如果不能一舉推翻民主改換為另一種非民主的體制，勢必還是要回到民主程序，這就是民主制度的優點。果然，事件之後，台灣多了幾個政黨，政黨競爭出現新局面。然而台灣的反民主力量卻沒有消失。

二○二五年的這場大罷免，沒有罷免對象的失職犯錯、也沒有清楚的議題。只是為了一個政黨無法掌控國會、不能全力支持總統，便計畫用罷免方式削弱在野黨的力量。這時的台灣正在面臨關鍵產業被迫出走、關稅威脅與匯率升值的嚴重經濟危機。

當台灣經歷第一次政黨輪替時，陳水扁總統面對停建核四、美國九一一恐攻事件導致的經濟危機，召開了「全國經濟會議」，匯集各界意見，推出「積極開放，有效管理」的原則，做了加入WTO的準備；賴清德總統繼承的民進黨政權，卻已成功將政黨組織從「選舉機器」發展成「罷免機器」，把罷免行動上升到整個在野黨國會議員，採取以消滅在野黨的方式克服危機，實現長期執政。問題是，罷免之後呢？大成功的是誰？民主進步的目標，莫非是不要政黨競爭的「完全政府」？

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