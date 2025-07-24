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美中應建構WTO改革框架

聯合報／ 王亮／關務署前署長（台北市）

美財政部部長貝森特近日表示，美中將於廿七至卅日在瑞典斯德哥爾摩舉行第三輪貿易談判。

中國貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼，在上次倫敦談判後曾表示，希望此次談判有利中美增進互信，進一步推動中美經貿關係稳定健康的發展，為全球經濟發展注入積極正能量。

但川普現在正為世界經濟發展注入負能量，他要建立由他獨斷的個別國家與美國間的雙邊貿易秩序，而不理多邊體系的規則。他以美國市場作為籌碼，霸凌各國，只要自認有利，就六親不認，盟國也不例外。

目前各貿易國須用兩套貿易規則，一套是WTO的貿易規則，另一套是川普說了算的貿易規則；等同WTO的稅則分類規則及原產地規則都可以不用。他創造前所未有的不確定性，成為全球最大的風險，再強的「韌性」也難抵擋他的「任性」。各貿易大國須在全球尚未產生經貿大災難前，聯合共謀解決之道；而非自掃門前雪，被川普個個擊破。

近年來對WTO運作最不滿的會員國就是美國，已停繳年費，並揚言要退出。但美國不能以他國貿易順差為藉口，以關稅作武器，霸凌弱國，此有損泱泱大國的風範，希望中美在後續的談判中，除解決貿易爭端外，也能建立啟動改革WTO的「框架」，俾能在未來建立公平、合理、可行，適合現代需求的貿易秩序，以增進各會員國─尤其是開發中國家的經貿發展。

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